JPP promete ferry durante todo o ano e desafia partidos a assumir compromisso

Élvio Sousa insistiu na necessidade de garantir a ligação marítima regular entre a Madeira e o continente e de assegurar a sua inscrição no Orçamento do Estado para 2027.

O líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, reafirmou a defesa de uma ligação ferry entre a Madeira e o continente durante todo o ano, com o JPP no Governo, insistindo na necessidade de garantir condições para a concretização da operação.

No debate dos projectos de resolução sobre o ferry, o deputado desafiou os restantes partidos a clarificarem se estão disponíveis para apoiar a inscrição desta ligação no Orçamento do Estado para 2027.

A intervenção ficou marcada por várias trocas de palavras e pela sobreposição de vozes no plenário.

No final, Élvio Sousa deixou ainda a indicação de que poderá haver novidades sobre o assunto, afirmando que "as senhoras e senhores vão ter breve uma surpresa relativamente a isto."