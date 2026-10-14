Chega defende reconhecimento dos professores durante todo o ano

A deputada do Chega, Manuela Gonçalves, defendeu, na Assembleia Legislativa da Madeira, que o trabalho dos professores deve ser reconhecido durante todo o ano, considerando que a profissão vai muito além da transmissão de conhecimentos em sala de aula.

Na intervenção dedicada ao Dia Mundial do Professor, a parlamentar destacou a responsabilidade dos docentes no acompanhamento dos alunos, tendo em conta as diferentes histórias, ritmos de aprendizagem e dificuldades que cada criança e jovem enfrenta. “Ser professor nunca foi apenas entrar numa sala de aula, abrir um manual e explicar uma matéria. É muito mais do que isso”, afirmou Manuela Gonçalves, descrevendo o papel dos docentes no apoio aos alunos e na capacidade de reconhecer quando estes precisam de atenção e incentivo.

A deputada reconheceu também o desgaste associado à profissão, referindo o cansaço, as preocupações que os professores levam para casa e a sensação de que o seu esforço nem sempre é devidamente reconhecido.

Manuela Gonçalves salientou ainda que os professores desempenham um papel fundamental na formação das novas gerações, na transmissão de valores e no desenvolvimento do pensamento crítico, preparando os jovens para os desafios do futuro.

A parlamentar deixou, por fim, uma mensagem de reconhecimento aos docentes da Região, assegurando que podem contar com o Chega na defesa da valorização da profissão e do respeito pelo trabalho desenvolvido nas escolas.