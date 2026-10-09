Madeira regista mínimo de alunos desde 1999/2000

A Madeira contabilizou 36.286 alunos matriculados na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário no ano lectivo de 2025/2026, menos 817 do que no ano anterior, o equivalente a uma redução de 2,2%. De acordo com os dados preliminares divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), trata-se do valor mais baixo desde o início da série estatística, em 1999/2000.

A diminuição abrangeu todos os níveis de ensino, com excepção do 2.º ciclo do ensino básico, que registou um aumento de 4%, correspondente a mais 170 alunos.

No total, o ensino básico contabilizou 21.359 matrículas, menos 361 do que em 2024/2025, uma quebra de 1,7%. No 1.º ciclo, o número de alunos recuou 1,5%, com menos 146 matrículas, contrariando o crescimento observado nos três anos lectivos anteriores. Já no 3.º ciclo, a redução foi de 4,9%, correspondente a menos 385 alunos.

A educação pré-escolar também continuou a perder inscritos. No último ano lectivo, estavam inscritas 5.963 crianças, menos 131 do que no período anterior, uma quebra de 2,1%. O número fica abaixo do registado em 2020/2021, quando foram contabilizadas 6.003 crianças, e interrompe a trajectória de crescimento que se verificara entre 2018/2019 e 2023/2024.

No ensino secundário, a redução foi de 325 alunos, fixando o total em 8.964 matrículas, menos 3,5% do que no ano lectivo anterior.

Também nas ofertas de educação e formação dirigidas a adultos se verificou uma diminuição. Foram contabilizados 1.440 inscritos, menos 5% do que em 2024/2025, dos quais 686 em ofertas do ensino básico e 754 no ensino secundário.

Menos docentes, mais pessoal não docente

A redução do número de alunos foi acompanhada por uma diminuição do corpo docente. A Região contava com 5.636 professores em exercício de funções em 2025/2026, menos 70 do que no ano lectivo anterior, o equivalente a uma descida de 1,2%.

A principal redução ocorreu no conjunto do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, com menos 64 docentes. O 1.º ciclo perdeu 18 professores, enquanto o 2.º ciclo registou mais 11. Na educação pré-escolar, o número manteve-se inalterado, nos 639 docentes.

As escolas públicas concentravam 89% do total de professores, com 5.018 profissionais, enquanto os estabelecimentos privados tinham 618. As mulheres representavam 74,4% do corpo docente, num total de 4.195, face a 1.441 homens.

No universo dos docentes, a DREM contabilizou ainda 479 profissionais com especialização e em exercício de funções na educação e no ensino especial, incluindo sete do grupo de recrutamento de Língua Gestual Portuguesa.

Em sentido contrário à evolução do corpo docente, o pessoal não docente aumentou 1,6%, passando de 3.868 para 3.931 trabalhadores. Deste total, 3.063 estavam afectos à rede pública de ensino, representando 77,9%.

Menos um estabelecimento de ensino

No ano lectivo de 2025/2026, a Região Autónoma da Madeira dispunha de 135 estabelecimentos de ensino não superior, menos um do que no ano anterior. A redução resultou da fusão, na rede pública, de uma escola básica do 1.º ciclo com uma escola básica e secundária.

Do total de estabelecimentos, 75 pertenciam à rede pública e 60 à rede privada, abrangendo desde jardins de infância a escolas profissionais.

Os dados preliminares foram disponibilizados à DREM pelo Observatório de Educação da Região Autónoma da Madeira, unidade integrada na Direcção Regional de Administração Escolar, da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.