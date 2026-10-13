Andebol verde-rubro brilha na Europa com goleada

Uma eficácia de remate de ‘outro mundo’ e uma defesa de ‘betão’, principalmente na primeira parte colocou o Marítimo Madeira n Andebol SAD a continuar a fazer história no andebol europeu.

Esta noite, no seu segundo jogo em casa, e com honras de bancadas cheias, os verde-rubros receberam os islandeses do FH Hafnarfjarðar e venceram por uns claros 37-29, em jogo da terceira jornada do Grupo B da Liga Europa (EHF European League) e consolidaram os primeiros lugares do grupo, posição que reforça ainda mais o sonho do o apuramento para os play-offs da segunda competição mais importante das competições europeus de clube.

A equipa orientada por Paulo Fidalgo foi para o intervalo com uma vantagem de ouro de 11 bolas (22-11) com a particularidade da eficácia de remate a ser de 100%. ‘Endiabrados’, os verde-rubros marcaram simplesmente os 22 remates que fizeram à baliza islandesa e com um início de jogo avassalador onde estiveram desde muito cedo a vencer 6-1, o que permitiu gerir o resultado até aos finais dos primeiros 30 minutos, mas sem nunca ‘descansar’.

Já no segundo tempo a toada foi praticamente a mesma, sem os madeirenses nunca a baixarem os braços, sabendo que a vantagem no marcador era suficiente para gerir. Com o ‘acelerador’ no máximo a história dos últimos minutos foi toda ‘contada’ pelos verde-rubros, que foram mais esclarecedores, mais eficazes, mais concentrados e autênticos senhores do jogo. O apito final chegou com a vitória do Marítimo por uns claros 37-29 e com o segundo lugar no grupo assegurado, uma vez que em França o Limoges vence os espanhóis do Bidasoa por isso manteve a liderança no grupo, agora com seis pontos, contra quatro dos madeirenses. Os espanhóis com dois pontos são terceiros enquanto os islandeses estão na cauda da tabela sem qualquer ponto.

Com a primeira volta do grupo B concluída o Marítimo regressa agora à ‘Europa’ apenas em Novembro, no dia 17 e com uma deslocação à Islândia. Depois segue-se a recepção aos franceses do Limoges, no dia 24, para depois, a 1 de Dezembro fechar esta primeira fase da Liga Europa a jogar no reduto dos espanhoís do Irudek Bidasoa Irun.