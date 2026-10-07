Nova geração do andebol já veste as cores da Madeira

A Associação de Andebol da Madeira (AAM) já deu o primeiro passo na preparação das suas seleções regionais de sub-16, femininas e masculinas, abrindo um novo ciclo de trabalho, aprendizagem e crescimento para os jovens talentos da modalidade.

As primeiras concentrações aconteceram a 26 e 27 de Setembro, no feminino, e a 4 de Outubro, no masculino, proporcionando aos atletas novas experiências e a oportunidade de evoluírem num contexto diferente do habitual.

"Para a AAM, acompanhar, apoiar e valorizar este percurso é fundamental na construção do futuro da modalidade. Um caminho que começa diariamente nos clubes, onde os jovens atletas desenvolvem competências, ganham confiança e encontram as bases para abraçar novos desafios", pode ler-se na notícia publica no site da AAM.

Os trabalhos das seleções regionais nos escalões de sub-14 têm início previsto para Novembro, dando continuidade a este processo de formação e preparação.

"O futuro do andebol madeirense começa a construir-se hoje", adianta a AAM