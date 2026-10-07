Marítimo SAD fecha época da subida com prejuízo de 6,8 milhões de euros

A Marítimo da Madeira – Futebol SAD fechou a época 2025/2026, marcada pela subida à I Liga, com um resultado líquido negativo de 6,82 milhões de euros. As contas foram apresentadas esta quarta-feira em Assembleia-Geral de accionistas.

Em nota publicada na página do CS Marítimo, a administração justifica o prejuízo, próximo dos 7 milhões, sobretudo com a opção de manter os principais jogadores para atacar a subida, abdicando de receitas com transferências, e com o pagamento dos prémios associados aos objectivos desportivos alcançados. Os gastos com pessoal aumentaram de 7,20 para 8,64 milhões de euros, enquanto os outros rendimentos caíram de 4,44 para 2,04 milhões.

A SAD salienta ainda que as contas da época anterior tinham beneficiado da reversão de uma provisão de 1,71 milhões de euros, efeito que não se repetiu em 2025/2026. Em contrapartida, foram reduzidas outras despesas, com os fornecimentos e serviços externos e outros gastos a baixarem, em conjunto, cerca de 759 mil euros.

Apesar do resultado negativo, a administração aponta para uma recuperação já esta época, estimando que o regresso à I Liga permita mais do que duplicar as receitas face à II Liga. A estratégia passa agora pelo controlo dos custos e pelo aproveitamento das receitas adicionais do principal escalão para procurar o reequilíbrio financeiro da SAD.