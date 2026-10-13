Escolas da Madeira recolheram mais de 21 toneladas de resíduos eléctricos e electrónicos

Mais de 21 toneladas de equipamentos eléctricos e electrónicos, pilhas e baterias em fim de vida ganharam um destino adequado graças ao empenho de alunos, professores e famílias de 16 escolas da Madeira. O resultado foi alcançado no âmbito da 18.ª edição da Geração Depositrão, uma iniciativa que procura incentivar práticas ambientais responsáveis dentro e fora das salas de aula.

Promovida pela ERP Portugal, associação gestora de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) e de pilhas e baterias (RB), em parceria com a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), a iniciativa procura tornar a sustentabilidade numa aprendizagem prática, capaz de acompanhar os alunos para além da escola. Ao saberem onde entregar uma pilha usada ou um equipamento eléctrico que já não funciona, os mais novos levam também esse conhecimento para casa e incentivam toda a família a adoptar comportamentos mais responsáveis.

Entre as participantes da Região, a Escola Básica e Secundária Doutor Luís Maurílio da Silva Dantas destacou-se ao recolher mais de 14 toneladas, alcançando o 5.º lugar a nível nacional. Em todo o país, a 18.ª edição envolveu mais de 345 mil alunos e 473 escolas e entidades geminadas, que contribuíram para o correto encaminhamento de cerca de 470 toneladas de resíduos. Na Madeira, destacaram-se: a Escola Básica e Secundária Doutor Luís Maurílio da Silva Dantas destacou-se com a recolha de 14.032,5 quilos de resíduos, o equivalente a uma média de 28 quilos por aluno. Seguiu-se a Escola Profissional Doutor Francisco Fernandes, com 1.768,5 quilos recolhidos, correspondentes a cinco quilos por aluno. A Escola Secundária de Francisco Franco completou o pódio regional, com 1.261 quilos de resíduos recolhidos, numa média de um quilo por aluno.

Cada aluno pode ser o ponto de partida para uma mudança positiva na sua família e na sua comunidade. Quando aprende a dar o destino correcto a uma pilha ou a um equipamento eléctrico em fim de vida, e partilha esse gesto em casa, ajuda a transformar a sensibilização em acção. É esse efeito multiplicador, construído pelas escolas da Madeira, que queremos continuar a reforçar na próxima edição Rosa Monforte, directora-geral da ERP Portugal

Para além dos resultados alcançados, o projecto pretende deixar uma aprendizagem duradoura: os equipamentos eléctricos, as pilhas e as baterias que já não são utilizados devem ser entregues nos canais adequados, para que possam ser tratados de forma responsável e os seus materiais possam voltar a ser aproveitados.

A participação das escolas é reconhecida através de diferentes categorias de desempenho, que distinguem os resultados da recolha em peso absoluto e per capita, bem como por tipo de resíduo, incluindo televisores e monitores, equipamentos de frio e pilhas e baterias. Os trabalhos criativos desenvolvidos foram distinguidos com prémios, atribuídos com o apoio da Worten, da Orima, do Pingo Doce e da LG, em categorias seleccionadas.