Carlos Pereira participa em conferência sobre Orçamento do Estado para 2027

O deputado madeirense Carlos Pereira participa, esta terça-feira, 13 de Outubro, na Conferência sobre o Orçamento do Estado para 2027, que decorre na sede da Universidade Católica Portuguesa (UCP), em Lisboa, a partir das 14h30.

A iniciativa é organizada pela Faculdade de Direito - Escola de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa, através da Católica Tax, em parceria com a KPMG.

Carlos Pereira integra o Painel Político e Económico, agendado para as 16h30, sob a moderação de Bruno Faria Lopes. A participação do deputado madeirense insere-se num encontro dedicado à análise e discussão das perspectivas para o Orçamento do Estado de 2027.

A conferência tem entrada livre, mas está sujeita a inscrição prévia obrigatória