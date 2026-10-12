Presidente do Governo confiante de que haverá concorrentes ao novo hospital
Prazo para a apresentação de propostas à empreitada de 415 milhões de euros termina amanhã
Miguel Albuquerque afirmou ter “quase a certeza” de que haverá concorrentes ao concurso para a terceira fase do Hospital Central e Universitário da Madeira. O prazo para a entrega de propostas termina amanhã.
Questionado sobre se já conhecia alguma candidatura, o presidente do Governo Regional não confirmou a entrada de propostas. Manifestou, contudo, confiança de que o concurso terá interessados. “Tenho a certeza, quase absoluta, que houve concorrentes”, afirmou.
O procedimento tem um preço-base de 415 milhões de euros e abrange as infra-estruturas gerais, os acabamentos e as instalações técnicas da futura unidade hospitalar. O anúncio foi publicado em Setembro, depois de o prazo do concurso anterior ter sido prorrogado.
A nova tentativa surge depois de o concurso anterior para esta fase ter ficado deserto, sem propostas. O preço-base passou de 265 para 415 milhões de euros.
A entrega de propostas não significa, por si só, que a empreitada tenha sido adjudicada. Depois de terminado o prazo, as candidaturas terão de ser analisadas no âmbito do concurso público internacional.