Antigo selecionador de natação irlandês condenado a 15 anos de prisão por abuso de menores

Um antigo selecionador olímpico de natação da Irlanda foi hoje condenado a 15 anos e meio de prisão por agressões sexuais a quatro meninas, dos oito aos 13 anos, cometidas entre 1971 e 1981.

George Gibney, extraditado dos Estados Unidos em 2025 para ser julgado em Dublin, foi considerado culpado de 39 acusações de agressões sexuais e de uma tentativa de violação.

O juiz descreveu George Gibney, atualmente com 78 anos, como um "manipulador", considerando que este abusou da sua autoridade de treinador para cometer agressões "sistemáticas", reveladoras de um comportamento de "predador".

O treinador olímpico da Irlanda em Los Angeles1984 e Seul1988 abusou das crianças em vários locais, nomeadamente no seu carro, enquanto as conduzia ao treino de natação, bem como no seu escritório.

Abusou ainda de duas irmãs na sua casa enquanto estas tomavam conta dos seus filhos.

Em 1993, George Gibney conseguiu anular um processo, por prescrição, no qual era acusado de 27 agressões sexuais contra crianças, não impedindo as vítimas de insistir na tentativa de o condenar.

Entretanto, um podcast da BBC difundido em 2020 permitiu localizá-lo na Florida, suscitando novas acusações e levando à reabertura da investigação pela polícia irlandesa.

Acabou detido nos Estados Unidos em 2025, onde residia, e foi extraditado para a Irlanda onde foi agora condenado.