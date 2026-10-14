Sporting na Europa, privatização da TAP e renda acessível em destaque na imprensa

A vitória do Sporting em Lens, por 2-0, na Liga dos Campeões, e a decisão do Governo sobre a privatização da TAP são dois dos temas em destaque na imprensa portuguesa desta quarta-feira, 14 de Outubro de 2026. A actualidade política é marcada pela polémica em torno de uma lei relacionada com o ministro Miguel Pinto Luz, enquanto a habitação, o custo de vida e a saúde ocupam espaço nas primeiras páginas. A situação clínica do Papa Leão XIV, as mortes de duas mulheres alegadamente às mãos dos companheiros e as dificuldades no acesso à habitação em Portugal e Espanha também merecem atenção.

A revista Sábado propõe aos leitores conhecer os segredos dos superidosos e investiga as condições concedidas por Cascais ao imobiliário de luxo, relacionando o tema com a lei que "limpa" o passado autárquico de Pinto Luz, aprovada pelo Governo. O semanário entra ainda no centro de dados de Sines, abordando a segurança, os clientes e os preços secretos, e destaca os novos medicamentos injectáveis, apresentados como mais poderosos do que o Ozempic e o Mounjaro.

O Correio da Manhã destaca o alívio previsto na retenção do IRS para Novembro, com um corte de 50% que permitirá aos contribuintes receber mais dinheiro antes do Natal. No desporto, o Sporting venceu o Lens por 2-0 e reforçou a sua posição na Europa, enquanto o FC Porto prepara o encontro com o Betis, em Sevilha, com a Champions em perspectiva. O jornal noticia ainda a polémica em torno de Luís Neves e de um despacho do SIRESP, bem como a aprovação de uma lei que considera feita à medida de Miguel Pinto Luz. Na saúde, salienta o aumento dos gastos com medicamentos para emagrecer e a operação ao Papa, a quem foi removido um nódulo cancerígeno no pulmão. Duas mulheres foram mortas pelos companheiros, em Elvas e nas Caldas, enquanto outros destaques incluem a fuga de uma adolescente de 14 anos do Brasil para se encontrar com o namorado de 20, a fortuna de um traficante guardada num mealheiro, a morte do cantor brasileiro Netinho, aos 60 anos, e a actualidade do Vaticano.

Já o Público coloca em evidência a subida dos tectos máximos das rendas acessíveis, que aumentam mais de 50% em alguns municípios, e a crise habitacional em Espanha, onde a instalação de tendas na rua se tornou um dos sinais mais visíveis das dificuldades de acesso à habitação. Na área política e administrativa, noticia a aprovação do fim do visto prévio do Tribunal de Contas para contratos até 7,5 milhões de euros e a falta de aquisição de 780 geradores, apesar dos fundos do PRR. O jornal publica ainda declarações de José Luís Carneiro, que espera "reciprocidade" do PSD caso vença as eleições, e uma entrevista a Kristen Varjas sobre a normalização do bullying por políticos e o impacto nas crianças. Na cultura, Bruno Cravo encena "Os Cegos", obra do Nobel da Literatura de 1911, num espectáculo que evoca um prenúncio de Beckett.

O Jornal de Notícias aborda as dificuldades sentidas pelo comércio de roupa e calçado devido ao prolongamento do Verão e destaca o peso do buraco do BPN, que compara ao financiamento de todo o Ensino Superior. Na saúde, noticia que o nódulo pulmonar do Papa era cancerígeno e foi removido, enquanto, na área social, refere que as vítimas de violência deixarão de ter de sair de casa para beneficiarem de subsídio. O jornal dá ainda conta do assassinato de mais duas mulheres pelos maridos, da morte do filho da vice-presidente de Vila Flor num acidente na IC5 e de um festival de guitarras em Santo Tirso. No futebol, a vitória do Sporting em Lens é associada ao contra-ataque e a um recorde de Suárez, enquanto Francesco Farioli recorre às memórias de Sevilha para motivar o FC Porto.

Por outro lado, o Diário de Notícias destaca que 63% dos portugueses adiaram projectos devido ao aumento do custo de vida. Em Espanha, Felipe VI defendeu, em Ceuta, que a "soberania e integridade territorial são indiscutíveis". A privatização da TAP também está em foco, com o Governo a decidir o processo esta quarta-feira e a Lufthansa a surgir como favorita. Na saúde, o nome de Nuno Reis para gerir a megaestrutura do SNS divide o PSD e as administrações locais. O barómetro DN/Aximage indica que seis em cada dez inquiridos estão satisfeitos com António José Seguro, embora os eleitores do Chega mantenham uma avaliação negativa. O jornal noticia ainda a remoção, sem complicações, do nódulo maligno no pulmão do Papa Leão XIV, as declarações de Volodymyr Zelensky sobre a falta de aviso dos aliados a Kiev antes de ataques russos com mísseis balísticos, uma feira de desenho contemporâneo com obras de mais de 70 artistas e a morte de Netinho, símbolo da música axé, que partiu "feliz". A vitória do Sporting em Lens completa os principais destaques.

Nos económicos, o Negócios dá relevo à privatização da TAP, cuja decisão é esperada para hoje, com a Lufthansa e a Air France na corrida à companhia aérea portuguesa. Na habitação, noticia que a renda acessível de um T0 em Lisboa será de 785 euros. A crise das dívidas públicas coloca a França sob pressão, num contexto em que a perda de credibilidade é vista como uma ameaça "explosiva". O jornal adianta também que o Governo pretende separar a gestão dos terminais rodoviários da actividade dos operadores de transportes. Os combustíveis e a crise energética estão a contribuir para um recorde nos carregamentos eléctricos, enquanto o alargamento das licenças de parentalidade não abrangerá as que já estão em curso.

E O Jornal Económico também coloca a privatização da TAP no centro da actualidade, destacando a escolha do vencedor e a intenção da Lufthansa de ver construído o novo aeroporto de Lisboa "o mais cedo possível". Na economia, refere que a hotelaria capta quase 40% do investimento imobiliário e que a dívida pública leva o Tesouro novamente ao mercado para obter até 1.500 milhões de euros. A publicação noticia ainda que a Caixa Geral de Depósitos vai emitir 500 milhões de euros em dívida verde, que a retenção na fonte do IRS será reduzida em 50% à boleia dos combustíveis e que a Tekever está a expandir operações para a Alemanha. O acesso à saúde, cada vez mais difícil e percepcionado como pouco equitativo, e os limites das rendas acessíveis, entre 224 e 2.066 euros, são outros dos temas em destaque. Na construção, o sector deixa um aviso ao Governo: "Não basta anunciar dotações".

Nos desportivos, O Jogo dedica a primeira página ao FC Porto e ao encontro com o Betis para a Liga dos Campeões. Francesco Farioli recorda a final da Taça UEFA disputada no Olímpico de Sevilha, em 2003, para reforçar o optimismo, enquanto Samu poderá estrear-se perto de casa. O regresso ao estádio La Cartuja é também associado a Jorge Costa, que faria hoje 55 anos e ali levantou o troféu em 2002/03. A vitória do Sporting por 2-0 em Lens é outro dos grandes destaques, com Suárez e Doumbia a marcarem numa demonstração de força. Rui Borges afirma que está no cargo por mérito e que não caiu "de paraquedas". O jornal refere ainda o interesse de Barcelona, Manchester United, Inter e Newcastle no lateral-direito do Benfica Banjaqui, a preparação dos encarnados para o Celtic, a possibilidade de Wind defrontar a antiga equipa ao serviço do Braga e a vitória da selecção feminina portuguesa por 3-1 frente à Irlanda do Norte, que deixa Portugal a um passo do Mundial.

O A Bola destaca a vitória do Sporting em Lens, por 2-0, enquadrando o resultado no processo de afirmação internacional dos leões. Rui Borges insiste que está no cargo por mérito e não caiu "de paraquedas". No FC Porto, o relvado de Sevilha desagrada à equipa, enquanto Farioli considera que se esperava mais na Liga dos Campeões. O Benfica prepara o encontro com o Celtic, com os heróis de Milão de regresso ao foco competitivo. Na selecção feminina, Portugal venceu a Irlanda do Norte por 3-1 e continua em frente na luta pelo Mundial. O jornal destaca ainda a agitação no Vitória de Guimarães em torno da assembleia geral.

E o Record também abre com o triunfo do Sporting em Lens, apresentando o leão como uma equipa que ganha velocidade na Liga dos Campeões. Luis Suárez, que se tornou o melhor marcador leonino de sempre na prova, manifesta "um orgulho enorme por entrar na história". Rui Borges volta a defender o mérito da sua posição. Na antevisão ao Betis-FC Porto, Farioli procura a primeira vitória e garante que "a confiança está muito alta". O Benfica deverá gerir a equipa frente ao Celtic, enquanto Toni assinala hoje 80 anos. No futebol feminino, a vitória de Portugal por 3-1 sobre a Irlanda do Norte deixa a selecção a olhar para a Islândia. No Mundial de hóquei em patins, Portugal teve um início agridoce: perdeu por 4-2 frente à Espanha, mas goleou a Suíça por 10-0.