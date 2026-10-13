Rafael Silva conquista bronze nos Jogos Mundiais de patinagem

O madeirense Rafael Silva conquistou esta terça-feira a medalha de bronze na prova dos 1.000 metros sprint de patinagem de velocidade nos World Skate Games 2026, que decorrem em Assunção, no Paraguai, reforçando a presença portuguesa entre a elite mundial da modalidade.

O patinador do Sporting Club Santacruzense terminou a final do escalão júnior, com o tempo de 1 minuto, 25 segundos e 800 milésimos (1.25,800), garantindo o terceiro lugar do pódio numa corrida bastante disputada.

A vitória pertenceu ao italiano Giorgio Ghisio Erba, com 1.24,815, enquanto o taiwanês Wei-Ning Chuang assegurou a medalha de prata, ao registar 1.24,939.

Com este resultado, Rafael Silva sobe ao pódio de uma das mais importantes competições internacionais da patinagem, alcançando uma medalha de bronze mundial que representa um motivo de orgulho para a patinagem madeirense e portuguesa.

De referir que a primeira medalha na modalidade, nestes Jogos Mundiais tinha sido alcançado por Miguel Bravo, do Roller Lagos, na distância dos 10.000 metros a eliminar.

Em termos regionais, Rafaela Silva junta-se assim à sua colega de clube, Madalena Costa, campeão sénior na patinagem artística., como os únicos medalhados, até agora, neste evento que são considerados como os Campeonatos do Mundo da patinagem, das diversas disciplinas.