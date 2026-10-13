Trump admite dificuldade dos republicanos em controlar o Congresso

O Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu hoje que os republicanos enfrentam dificuldades semelhantes para manter o controlo da Câmara dos Representantes e do Senado nas eleições intercalares de novembro.

"Diria que é igual", respondeu Trump quando questionado sobre em qual das duas câmaras do Congresso norte-americano será mais difícil aos republicanos conservar a maioria.

O Presidente norte-americano sublinhou que as eleições intercalares, que vão decorrer a 03 de novembro, são tradicionalmente desfavoráveis ao partido que ocupa a Casa Branca.

"Por uma razão ou outra, o Presidente em exercício, por melhor que pareça ser - ninguém fez o que eu fiz, ninguém, nem de perto - tem uma enorme desvantagem", afirmou Trump antes de iniciar uma série de deslocações de campanha pelo oeste do país.

Trump deverá participar em comícios no Alasca, Nevada, Arizona e Montana.

"Mas estou a fazer campanha e comícios" e "o nível de entusiasmo pelo Partido Republicano está a aumentar fortemente", garantiu o líder norte-americano.

A maioria das sondagens divulgadas aponta para a possibilidade de os republicanos perderem o controlo do Congresso, num contexto de descontentamento dos norte-americanos com o aumento dos preços, particularmente dos combustíveis.

A disputa apresenta-se mais equilibrada no Senado (câmara alta) do que na Câmara dos Representantes (câmara baixa).

Segundo projeções da Decision Desk HQ, os democratas têm 56% de possibilidades de conquistar o Senado, alcançando 51 dos 100 lugares, e 77% de possibilidades de obter a maioria na Câmara dos Representantes, com 235 dos 435 lugares em disputa.

As eleições intercalares agendadas para novembro irão renovar a totalidade da Câmara dos Representantes e um terço do Senado.

A perda de pelo menos uma das câmaras dificultaria a aprovação da agenda legislativa de Trump durante os últimos dois anos do mandato e permitiria aos democratas lançar investigações parlamentares à administração.

Trump viajou hoje para o Alasca, tradicionalmente favorável aos republicanos, mas onde as sondagens indicam uma disputa mais equilibrada nas eleições intercalares, também conhecidas como 'midterms'.

O Presidente deverá participar num comício em Wasilla, cerca de 72 quilómetros a norte de Anchorage.

O Alasca, o maior estado norte-americano em território, tem cerca de 740 mil habitantes e não elege um democrata para o Senado há quase duas décadas.