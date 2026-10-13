NAPA lançam novo álbum com festa gratuita no Funchal

A banda madeirense NAPA prepara-se para lançar 'Semitrópico', o terceiro álbum de estúdio, que ficará disponível nas plataformas digitais esta sexta-feira, 16 de Outubro. Para assinalar a ocasião, o grupo vai apresentar o novo trabalho ao vivo, num concerto gratuito na Barreirinha, no Funchal.

O espectáculo está marcado para as 19 horas, no Restaurante Basalto, vai proporcionar ao público a oportunidade de conhecer algumas das novas composições da banda, num encontro que assinala mais uma etapa do seu percurso musical.

Gravado entre Lisboa, Madeira e Brasil, 'Semitrópico' conta com produção de Lucas Nunes, que já trabalhou com Caetano Veloso, e com o madeirense André Santos, reunindo influências e experiências de diferentes geografias.

O alinhamento do novo disco inclui temas como 'Deslocado', 'Coisas Simples' e 'Sortudo', que integram este terceiro capítulo discográfico dos NAPA.

Além do lançamento digital, já se encontra disponível a pré-venda da edição em vinil (LP), permitindo aos fãs garantir uma cópia física do novo trabalho.