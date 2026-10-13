Açores lançam campanha nacional para atrair e fixar médicos na Região

O Governo Regional dos Açores vai lançar a campanha "Aqui Vive-se", uma iniciativa de âmbito nacional para promover a Região como destino para exercício da medicina e reforçar a atração e fixação de profissionais no Serviço Regional de Saúde.

A campanha, a lançar através da Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, integra a estratégia regional de resposta às necessidades de reforço dos recursos humanos na área da Saúde nos próximos anos, "assumindo a captação e fixação de talento como uma prioridade estratégica para a Região".

O lançamento da campanha coincide com a disponibilização do mapa de vagas para ingresso na Formação Especializada do Internato Médico, que prevê, em 2026, um total de 52 vagas destinadas à Região Autónoma dos Açores, adianta o Governo açoriano.

Sob o mote "Aqui Vive-se", a campanha recorre a testemunhos reais de médicos que escolheram os Açores para trabalhar e viver e construir o seu futuro, dando a conhecer as experiências profissionais e pessoais que encontraram na Região.

Segundo a secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, através desta campanha pretende-se "divulgar a identidade açoriana e demonstrar que os Açores são uma excelente opção para a prática da medicina, permitindo simultaneamente um equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar".

Além da qualidade de vida, a campanha procura evidenciar "as características diferenciadoras do exercício da medicina nos Açores, nomeadamente a maior proximidade entre profissionais, equipas, orientadores, serviços e utentes, proporcionando uma experiência profissional mais próxima, acompanhada e humanizada", refere o Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), em nota de imprensa.

A iniciativa destaca igualmente as oportunidades de Formação Especializada, bem como o processo de modernização e diferenciação tecnológica em curso no Serviço Regional de Saúde, impulsionado pelos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) realizados nos últimos anos, nomeadamente a cirurgia robótica, acrescenta.

"Queremos captar profissionais e também criar condições para que escolham ficar nos Açores. A par da modernização do Serviço Regional de Saúde e das oportunidades de desenvolvimento profissional, dispomos de um conjunto de incentivos que nos diferencia de outras regiões do país", sublinha Mónica Seidi, citada na nota.

Mónica Seidi salienta ainda a existência de incentivos destinados a atrair e fixar médicos, incluindo "o diferencial fiscal existente nos Açores, que permite uma carga fiscal inferior à praticada no território continental, um regime próprio de incentivos monetários e não monetários, no qual se incluem, entre outras medidas, o apoio à habitação e a valorização da carreira médica como o regime de dedicação plena diferenciado face ao nacional e o acordo coletivo de trabalho com várias regalias".

A campanha dirige-se a médicos em diferentes fases do seu percurso profissional, desde aqueles que irão iniciar a Formação Geral ou escolher em breve uma especialidade, até aos médicos em Formação Especializada e aos profissionais que ponderem uma mudança no seu percurso profissional e pessoal.

De acordo com a secretária regional da Saúde e Segurança Social, está também previsto o alargamento futuro da campanha às restantes carreiras da área da Saúde.