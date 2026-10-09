Regiões ultraperiféricas têm apoio gratuito até 30 de Novembro

Está aberto até 30 de Novembro de 2026 o convite à apresentação de candidaturas ao Serviço de Aconselhamento para as Regiões Ultraperiféricas da União Europeia, que disponibiliza apoio especializado e gratuito a entidades públicas e privadas legalmente constituídas e sediadas nestas regiões, incluindo claro a Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa pretende ajudar as organizações a responder às suas necessidades e prioridades, contribuindo para o desenvolvimento regional, o reforço da competitividade e a identificação de oportunidades de financiamento europeu.

Podem candidatar-se autoridades públicas regionais, municípios, organizações envolvidas no financiamento ou na execução de políticas, programas e fundos regionais, organizações empresariais, universidades, centros de investigação e operadores económicos, desde que cumpram os requisitos definidos para o serviço.

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O apoio visa facilitar o acesso a conhecimento especializado e ajudar as entidades das regiões ultraperiféricas a identificar e aproveitar oportunidades de financiamento da União Europeia, tendo em conta os desafios e as especificidades destes territórios.

As entidades interessadas podem consultar as condições e obter mais informações na Direção Regional dos Assuntos Europeus ou contactar directamente a página oficial do Serviço de Aconselhamento para as Regiões Ultraperiféricas da União Europeia.