Vela incendeia roupa de idosa de 80 anos no Funchal

Uma mulher de 80 anos sofreu queimaduras de 1.º e 2.º graus na face e no peito, ao início da tarde, na sequência de um acidente com uma vela, na Rua das Cruzes, na freguesia de São Pedro, no Funchal.

Ao manusear a vela, a idosa ateou inadvertidamente fogo à própria roupa, provocando-lhe queimaduras.

O alerta foi dado pelas 13h27, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância de socorro e dois operacionais para prestar assistência à vítima.

Após os primeiros cuidados, a mulher foi encaminhada para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.