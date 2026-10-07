Intervenção na rede pode levar à falta de água na Calheta

A Câmara Municipal da Calheta alertou, esta tarde, para possíveis interrupções e constrangimentos no abastecimento de água esta quarta-feira em duas zonas da freguesia da Calheta.

Em causa está uma intervenção necessária na rede de abastecimento no Caminho do Salão – Fonte da Senhora e no sítio da Estrela, abaixo da Estrada Regional.

Segundo a autarquia, uma equipa encontra-se no terreno e procurará resolver a situação "o mais rapidamente possível", de forma a minimizar os incómodos causados à população.