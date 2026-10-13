Francisco Franco inaugura escultura 'A Semente'

A Escola Secundária de Francisco Franco assinalou o Dia da Escola, a 9 de Outubro, com a inauguração da escultura 'A Semente', da autoria dos artistas Dina Pimenta e Sílvio Cró, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira.

A cerimónia contou com a presença de Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, entidade que financiou a escultura.

A iniciativa foi promovida pelo Grupo Disciplinar de História, em parceria com a Associação de Estudantes da Escola Secundária de Francisco Franco (AEFF), sob a responsabilidade do Professor Olavo Teixeira, delegado do grupo. O projecto contemplou não apenas a instalação da escultura, mas também a renovação de todo o espaço envolvente, agora denominado Jardim da Autonomia.

Esta intervenção contou com a participação activa do projecto WILD, coordenado pela professora Teresa Jardim, que contribuiu para valorizar o espaço escolar, conciliando a memória histórica com a preocupação ambiental e a sustentabilidade.

O projecto resultou de um trabalho desenvolvido ao longo de vários meses, envolvendo diferentes intervenientes da comunidade educativa e instituições parceiras, com o objectivo de criar um espaço que associasse a arte, a História e a identidade regional.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa estabelece também uma ligação com o 'Herbário da Democracia', mural criado no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Se este evoca a Revolução de 1974 e as conquistas da liberdade e da democracia, 'A Semente' assinala o percurso de afirmação política da Madeira, iniciado em 1976 com a conquista da Autonomia.

Desta forma, o Grupo Disciplinar de História dá continuidade a um conjunto de iniciativas que procuram tornar a História visível e presente no quotidiano da escola, aproximando a comunidade educativa dos acontecimentos e dos valores que marcaram a sociedade portuguesa e a Região Autónoma da Madeira.

A simbologia da escultura remete para a ideia de crescimento, renovação e futuro. Tal como uma semente precisa de condições para germinar e crescer, também a democracia e a Autonomia exigem conhecimento, participação e responsabilidade para que as conquistas do passado continuem a produzir frutos nas gerações futuras.

A concretização do projecto contou com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, o contributo dos artistas Dina Pimenta e Sílvio Cró e o envolvimento da AEFF e do projecto WILD, refletindo a importância da colaboração entre a escola, as instituições e a comunidade.

A mesma nota conclui que "entre o 'Herbário da Democracia' e 'A Semente' constrói-se, assim, uma narrativa comum: recordar as conquistas do passado, compreender o seu significado no presente e contribuir para que os valores da liberdade, da democracia e da Autonomia continuem a crescer no futuro".