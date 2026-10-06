Catatuas centrais nos símbolos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Brisbane2032

As catatuas estão no centro dos símbolos oficiais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Brisbane2032, anunciou ontem a organização, três dias depois as imagens terem sido reveladas precocemente.

A catatua-rosa vai ser o elemento central do símbolo dos Jogos Olímpicos e a catatua-de-crista-amarela dos Jogos Paralímpicos, com o presidente da câmara de Brisbane, Adrian Schrinner, a considerar os símbolos como "uma celebração da cidade e da sua vida social".

"Refletem a Brisbane que as pessoas conhecem e adoram: vibrante, resiliente, conectada, amigável, brincalhona e algo atrevida. São também o símbolo do entusiasmo que está a crescer na nossa cidade", disse Schrinner.

O emblema olímpico é uma crista de uma catatua-rosa, uma ave australiana, com as cores estilizadas para lembrar a chama olímpica e com um formato a evocar o estado de Queensland, ao qual pertence Brisbane.

As aves foram escolhidas por serem associadas à região e terem ligação à cultura das Primeiras Nações, povos iniciais da Austrália, 'ganhando' a outros animais do país, como os cangurus ou os coalas.

As imagens tinham sido difundidas indevidamente na sexta-feira, mas o responsável pelo marketing dos Jogos, Brent Hill, acabou por assumir-se surpreendido pela boa reação das pessoas e que "a publicidade foi incrível".

A Austrália vai receber pela terceira vez os Jogos Olímpicos, depois de Melbourne em 1956 e de Sydney em 2020, com a edição de 2032 a disputar-se de 23 de julho a 08 de agosto, enquanto os Paralímpicos se vão realizar de 24 de agosto a 05 de setembro.