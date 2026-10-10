Madeira em destaque no Mundial de Fotografia e Vídeo Subaquático

A Madeira voltou a brilhar ao mais alto nível internacional, desta vez nas profundezas do oceano. A madeirense Ana Gomes sagrou-se campeã do Mundo de Fotografia Subaquática, ao lado do coimbra Nuno Gonçalves, no 23.º Campeonato do Mundo de Fotografia e Vídeo Subaquático – CMAS 2026, que decorreu entre 5 e 10 de outubro, em Bali, na Indonésia.

A dupla portuguesa conquistou o título mundial na categoria Ambiente com Mergulhador, coroando uma participação de excelência numa competição que reuniu representantes de 19 países, num total de 31 equipas de fotografia e 14 de vídeo.

Mas o ouro não foi a única distinção alcançada pela madeirense Ana Gomes e Nuno Gonçalves, natural de Coimbra. Os dois atletas somaram mais três medalhas ao palmarés, conquistando a prata na categoria Telemóveis e duas medalhas de bronze, nas categorias Peixe e Tema, esta última dedicada aos nudibrânquios.

Um desempenho de grande nível que reforça o talento da atleta natural do Funchal e valoriza o trabalho desenvolvido pela equipa nacional, orientada pelo selecionador Pedro Vasconcelos, também madeirense, natural do Funchal.

Portugal teve ainda motivos para celebrar com a prestação de Luís Campos e Ana Pereira, que conquistaram três medalhas de prata, nas categorias Peixe, Tema e Ambiente com Mergulhador.

No final, a comitiva portuguesa regressa de Bali com um total de sete medalhas, entre as quais um título mundial, num resultado que confirma a qualidade e a competitividade dos representantes nacionais numa das mais exigentes competições internacionais da fotografia e do vídeo subaquático.

Para a Madeira, a conquista tem um significado especial: Ana Gomes sobe ao topo do Mundo e volta a colocar o nome da Região em destaque no desporto internacional, desta vez através da arte de captar, debaixo de água, a beleza e a diversidade da vida marinha.