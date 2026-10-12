China condena ex-presidente da câmara de Wuhan a 14 anos de prisão por corrupção

Um tribunal chinês condenou a 14 anos de prisão o antigo presidente da câmara de Wuhan, cidade onde foi identificado o primeiro surto conhecido de covid-19, por aceitar subornos, noticiou a imprensa estatal.

Zhou Xianwang foi também condenado ao pagamento de uma multa de cinco milhões de yuan (cerca de 666 mil euros), segundo uma sentença proferida no sábado pelo Tribunal Popular Intermédio de Shangqiu, na província central de Henan, citada pela agência noticiosa oficial Xinhua.

Entre 2003 e 2025, Zhou "aproveitou-se" dos vários cargos que ocupou na província de Hubei, cuja capital é Wuhan, para favorecer organizações e particulares em áreas como a adjudicação de projetos, a gestão empresarial e a concessão de autorizações administrativas.

Em troca, recebeu dinheiro e bens avaliados em 60,5 milhões de yuan (cerca de oito milhões de euros), segundo a sentença.

O tribunal, que julgou o caso em 09 de julho, explicou que o antigo autarca beneficiou de uma pena mais leve por confessar "sinceramente" os crimes, manifestar arrependimento, devolver "ativamente" os ganhos ilícitos e revelar informações adicionais sobre subornos até então desconhecidos dos investigadores.

Zhou, que também exerceu funções como vice-presidente do órgão consultivo político da província de Hubei, foi colocado sob investigação em julho de 2024 por suspeitas de "graves violações da disciplina e da lei", uma expressão habitualmente utilizada pelas autoridades chinesas para se referirem a casos de corrupção.

Em fevereiro de 2020, quando ainda presidia à câmara de Wuhan, Zhou reconheceu que as autoridades municipais demoraram demasiado tempo a divulgar as informações disponíveis sobre o surto de covid-19.

Na altura, justificou o atraso com a necessidade de obter autorização das instâncias superiores antes de tornar públicas essas informações.

Apesar das críticas à gestão inicial do surto, Zhou manteve-se no cargo até ao início de 2021, ao contrário de outros dirigentes locais que foram afastados devido à resposta das autoridades nas primeiras semanas da pandemia.

Desde que chegou ao poder, em 2012, o Presidente chinês e secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC), Xi Jinping, lançou uma vasta campanha anticorrupção que atingiu funcionários de todos os níveis da administração pública e dirigentes de grandes empresas estatais.

A campanha, considerada uma das principais iniciativas políticas de Xi, revelou vários casos de corrupção, embora alguns observadores considerem que também terá servido para afastar determinados rivais políticos.