ONU condena ataque huthi ao aeroporto internacional de Riade

O enviado especial da ONU para o Iémen, Hans Grundberg, condenou este sábado os ataques dos rebeldes huthis do Iémen contra o aeroporto internacioal de Riade e apelou ao grupo para que ponha fim a estes ataques.

As autoridades da Arábia Saudita anunciaram que 12 pessoas morreram no ataque ao Aeroporto Internacional Rei Khalid, entre as quais 4 sauditas e um norte-americano, e outras 309 ficaram feridas, algumas gravemente, no ataque com mísseis este sábado contra as instalações do aeroporto.

O ataque, atribuído aos huthis iemenitas, foi o mais mortífero num país árabe do Golfo desde o início da guerra israelo-americana contra o Irão, a 28 de Fevereiro, e o mais mortífero na Arábia Saudita desde Agosto de 2015, quando um atentado suicida do grupo jihadista Estado Islâmico matou 15 pessoas numa mesquita de um quartel no sul do país, segundo a Lusa.

O míssil atingiu um complexo do aeroporto que alberga os terminais 3 e 4, destinados a voos domésticos. As operações foram suspensas e as escolas de Riade passaram hoje ao ensino à distância, pela segunda vez em menos de um mês.

"Isto vem somar-se aos ataques perpetrados no início desta semana contra os aeroportos de Riade e Abha, que também causaram mortos e feridos entre a população civil. Estes ataques representam uma grave escalada", lamentou Grundberg num comunicado.

O enviado especial afirmou que estes ataques representam "uma grave ameaça à segurança regional" e que não fazem mais do que perpetuar a violência e complicar os esforços no Iémen.

"Reitero o meu apelo ao Ansar Allah (huthis) para que ponha fim a estes ataques. Da mesma forma, reitero o meu apelo ao respeito pelo direito internacional humanitário, incluindo a proibição de dirigir ataques contra civis e bens de caráter civil", concluiu.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, juntou-se à condenação do ataque em que um dos seus compatriotas perdeu a vida.

"Estes ataques repreensíveis demonstram um desrespeito flagrante pela vida de civis inocentes. Devem cessar imediatamente", afirmou Rubio numa mensagem na rede social X.

O chefe da diplomacia norte-americana manifestou a solidariedade para com a Arábia Saudita e o seu povo, bem como condolências às vítimas e famílias.

A coligação militar liderada pela Arábia Saudita, que apoia o Governo iemenita reconhecido internacionalmente, acusou os huthis, apoiados pelo Irão, de cometerem um "crime de guerra" e afirmou que responderá "com firmeza". Durante a noite, a coligação anunciou também a queda de um projéctil nas proximidades do aeroporto de Dammam, no leste do reino.