Cerca de 300 alunos dos Açores sensibilizados para a ética e prevenção da corrupção

O Governo dos Açores, através do Gabinete de Prevenção da Corrupção e da Transparência (GPCT), promoveu sessões de sensibilização que abrangeram cerca de 300 alunos de 20 turmas de escolas de São Miguel e do Corvo, foi hoje divulgado.

As ações, que decorreram no âmbito da iniciativa nacional "Dias da Integridade e Anticorrupção", foram promovidas pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, pelo Ministério da Justiça e pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), contando nos Açores com o envolvimento do GPCT.

Dirigidas a alunos dos ensinos básico e secundário, as sessões proporcionaram "uma reflexão sobre a importância da ética, da transparência, da integridade e da responsabilidade cívica", alertando os jovens para o papel que cada cidadão pode desempenhar na prevenção da corrupção e na defesa do interesse público, refere o Governo açoriano, em nota de immprensa.

As sessões foram conduzidas por profissionais de diferentes áreas, nomeadamente da Justiça, da Administração Pública e da Academia, permitindo aos alunos contactar com diferentes perspetivas e experiências relacionadas com a promoção de uma cultura de integridade, acrescenta.

Para o Governo dos Açores, a participação nesta iniciativa reforça "o compromisso regional com a promoção dos valores da integridade, da transparência e da boa governação", bem como com "a sensibilização das gerações mais jovens para a importância de instituições públicas íntegras e responsáveis".

O envolvimento da comunidade educativa pretende ainda contribuir para "o fortalecimento da confiança nas instituições e para a formação de cidadãos mais conscientes, informados e comprometidos com uma cultura de legalidade e responsabilidade pública".