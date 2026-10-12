Orçamento, Ucrânia e regresso do Benfica às vitórias em destaque nos jornais

Bom dia. O Orçamento do Estado para 2027, a guerra na Ucrânia e o regresso do Benfica aos triunfos são alguns dos temas em destaque na imprensa nacional desta segunda-feira, 12 de Outubro de 2026. A situação económica e as medidas fiscais dividem atenções com questões ligadas à educação, à saúde e à habitação, enquanto a actualidade desportiva é dominada pela vitória encarnada frente ao Vitória de Guimarães e pela preparação dos clubes portugueses para os compromissos europeus. Na cena internacional, Donald Trump anunciou cessar-fogo energético e Zelensky respondeu...

No Diário de Notícias é precisamente a guerra na Ucrânia que abre a edição, com Donald Trump a anunciar um "cessar-fogo-energético" que Volodymyr Zelensky desconhecia, mas que estará disposto a aceitar. Na educação, o jornal destaca a existência de mais de oito mil professores por colocar, apesar da falta de docentes nas escolas. Em entrevista, Paulo Silva, presidente da Câmara do Seixal, afirma que o Governo deve 16 milhões de euros à autarquia nesta área. A ferrovia de alta velocidade arranca esta segunda-feira, num projecto que também marca a actualidade económica. O barómetro DN/Aximage revela que a abstenção do PS no Orçamento do Estado para 2027 divide os portugueses. A edição inclui ainda uma entrevista à historiadora Katja Hoyer sobre a República de Weimar, uma reportagem do DN Brasil sobre o futuro do milho e uma abordagem à banda desenhada "As linhas que traçam o meu corpo", de Mansoureh.

No Correio da Manhã opta-se por destacar o caso das gémeas, com o presidente do Infarmed a ser associado a um pedido de influência que o próprio responsável afirma ter-se limitado a reencaminhar. Na actualidade desportiva, o Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 2-0, com Prestianni em evidência e Sudakov também a marcar, enquanto o Sporting prepara a deslocação europeia com o objectivo de garantir um encaixe de 8,5 milhões de euros. No FC Porto, William Gomes terá ficado de fora das opções para a Liga dos Campeões. Na área social, o jornal refere que 80% dos pensionistas estão nos dois escalões mais baixos. O Serviço Nacional de Saúde conta com mais 1.700 médicos do que há cinco anos, mas persistem problemas nos pagamentos das horas extraordinárias aos tarefeiros, com atrasos de cinco meses. A edição noticia ainda a operação a que será submetido o Papa Leão XIV devido a um nódulo no pulmão, o segundo Setembro mais quente do planeta, segundo o programa Copernicus, e a fuga de suspeitos de homicídio no Algarve, que poderá deixar por esclarecer a morte de um empresário.

No Público a edição de hoje destaca os acordos entre forças políticas, revelando que cerca de 40% das câmaras municipais sem maioria absoluta têm entendimentos com a oposição. Na investigação, o jornal aborda a forma como a Polícia Judiciária ajudou a Doyen a identificar Rui Pinto e traça o perfil de Carlos Cabreiro, que passou do seminário para a Judiciária. A guerra na Ucrânia volta a marcar a actualidade, com Zelensky a prometer organizar eleições em troca de um cessar-fogo de 60 dias. Trump afirma ter garantias de Moscovo, mas Vladimir Putin mantém o silêncio. Na área da segurança, uma empresa dispõe de 90 dias para entregar tasers à PSP e à GNR. A luta pela habitação no Porto continua nas ruas, com a iniciativa "Monta a tua tenda", enquanto, no futebol, o Benfica regressou à Liga com uma vitória frente ao Vitória de Guimarães.

O Jornal de Notícias dá destaque ao Governo que prevê uma perda de dois mil milhões de euros caso a economia piore, num contexto em que as perspectivas orçamentais continuam sob escrutínio. No desporto, o Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 2-0, regressando aos triunfos e ficando a cinco pontos do FC Porto. Dahl marcou o primeiro golo da época. No Porto, os vendedores do Mercado do Cais de Gaia terão de libertar espaço. Na educação, associações desportivas e culturais asseguram actividades de enriquecimento curricular nas escolas. O jornal noticia ainda a invasão de casas por um grupo no Algarve para controlar o tráfico de droga, a operação ao nódulo pulmonar do Papa Leão XIV e a destruição de livros para alimentar sistemas de inteligência artificial, um fenómeno que chegou a Portugal. A edição assinala também o regresso do "MasterChef" à RTP, numa edição apresentada como a mais competitiva.

O Negócios abre com Joaquim Miranda Sarmento que considera que o Orçamento do Estado para 2027 é "pragmático". Na "Conversa Capital", o ministro das Finanças admite ajustar a actuação governativa à inflação e antecipa uma nova descida da dívida pública, impulsionada por uma revisão significativa do Produto Interno Bruto. O jornal analisa as opções orçamentais do Executivo, que mantém um aperto da despesa mais forte do que o proposto pelo PS, e refere que as Finanças trabalham com um preço do crude superior ao considerado pelo mercado. Quase 20 anos depois, o BPN continua a representar metade da dívida. Na banca e nas empresas, o Governo afasta a entrada no BCP e reforça a posição na REN. A alta velocidade ferroviária já custou 57 milhões de euros apenas em projectos. A edição inclui ainda dez conselhos para investidores privados e uma análise à nova fase da inteligência artificial, marcada pela promessa de maior produtividade e pelos riscos associados aos agentes de IA.

No O Jornal Económico é a luta contra a fraude nos combustíveis poderá render 300 milhões de euros ao Estado, segundo as expectativas do Governo. As empresas consideram insuficiente o Orçamento do Estado e pedem maior ambição, enquanto um corte de 350 milhões de euros em bens e serviços suscita preocupação entre os médicos. O Estado reforçou a sua posição na REN, através da compra de 5,3% à Fidelidade. Na economia internacional, Paul Krugman, Nobel da Economia, alerta para a possibilidade de França se ter tornado "grande demais para salvar". O jornal refere ainda que os custos de construção de casas novas aumentaram 7% em Agosto e que a Galp estuda a venda do negócio de electricidade e gás. O IRS também merece destaque, com as novas alterações fiscais a poderem representar um alívio até 669 euros para os contribuintes. A edição aborda igualmente as mudanças previstas no Orçamento para as famílias e empresas e a presença de três Executive MBA entre os 100 melhores do mundo.

Já o Record destaca o Benfica, a dominar a actualidade desportiva depois de vencer o Vitória de Guimarães por 2-0, com Dahl e Sudakov a marcarem no regresso aos triunfos. Marco Silva considera que o momento é importante para Sudakov, enquanto o Sporting prepara o encontro com o Lens, com Simões a espreitar um lugar no onze. O jornal destaca ainda a tentativa de Vasco Borges de alcançar os números de Rúben Amorim nos triunfos na Liga dos Campeões. No voleibol, o Sporting conquistou a Taça Ibérica. No FC Porto, Oskar prepara-se para os milhões da Liga dos Campeões e Pietuszewski está pronto para se estrear na competição. O basquetebol também está em evidência, com os dragões a vencerem o Benfica por 93-86, no Dragão Arena. O Mundial de hóquei em patins arranca esta segunda-feira e a edição inclui os resultados da maratona e da meia-maratona de Lisboa.

Também no A Bola destaca-se em título "Imparável" perante a vitória do Benfica por 2-0 sobre o Vitória de Guimarães, resultado que permite aos encarnados recuperar o segundo lugar, sob a batuta de Prestianni. Dahl e Sudakov marcaram golos de classe, num encontro em que o Vitória reagiu na segunda parte, sem colocar em causa a vantagem da equipa da casa. Marco Silva fala sobre a sua personalidade e admite que, por vezes, é mais exigente do que deveria ser. No Sporting, há mudanças à vista no centro da defesa, com Zeno Debast pronto para regressar e Ibrahima Ba a reclamar minutos. No FC Porto, Farioli já venceu todos os adversários da Liga, enquanto Pietuszewski procura voltar a destacar-se depois de ter sido decisivo na Madeira. A edição dá ainda conta das vitórias de Rio Ave sobre o Nacional, por 3-2, e do Arouca frente ao Estrela da Amadora, por 1-0. Na patinagem, Portugal conquistou dois títulos mundiais, por Madalena Costa e João Cruz. Neemias Queta fala sobre a estreia na NBA, e o FC Porto voltou a vencer o Benfica no basquetebol, por 93-86.

Por fim, no O Jogo não fugindo à unanimidade, porque o Benfica regressou às vitórias com um triunfo por 2-0 sobre o Vitória de Guimarães, num encontro marcado pela entrada fulminante dos encarnados. Dahl abriu o caminho e Sudakov estreou-se a marcar esta época, numa exibição que devolve confiança à equipa. Marco Silva considerou a vitória "justíssima da única equipa que procurou ganhar", enquanto Tiago Margarido entendeu que o segundo golo surgiu num momento de injustiça. No FC Porto, Pietuszewski volta a assumir protagonismo, apesar de ainda não estar a cem por cento, e William Gomes tem o regresso praticamente assegurado. Na I Liga, o Rio Ave venceu o Nacional por 3-2, num encontro em que Vasco Seabra começou a ganhar mesmo a jogar com dez, enquanto o Arouca bateu o Estrela da Amadora por 1-0. No Sporting, Rui Borges deverá manter o sistema 4x3x3 frente ao Lens, na preparação para o compromisso europeu.