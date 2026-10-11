Chega-Madeira apoia recandidatura de André Ventura

A Comissão Política do Chega-Madeira manifestou, hoje, o seu apoio à recandidatura de André Ventura à presidência do partido, nas eleições directas marcadas para 31 de Outubro, reafirmando também a defesa do aprofundamento da Autonomia da Região.

Em comunicado, a estrutura regional liderada pelo deputado Hugo Nunes considera que a reeleição de André Ventura será importante para reforçar a coesão interna e preparar um novo ciclo político, tanto a nível nacional como na Madeira.

"André Ventura tem a coragem, a determinação e a capacidade de liderança necessárias para conduzir o Chega nesta nova etapa. O nosso apoio é inequívoco e incondicional", afirma Hugo Nunes.

O presidente regional do partido destaca igualmente a Autonomia como uma das prioridades políticas do Chega-Madeira, defendendo que a Região deve dispor de mais poder de decisão e de instrumentos para responder aos seus problemas.

"A autonomia deve servir o povo madeirense e garantir-lhe melhores condições de vida. Não pode continuar a ser usada como escudo para proteger interesses instalados e perpetuar os mesmos no poder. Queremos aprofundá-la para devolver aos madeirenses o controlo sobre o seu destino e acabar com uma governação que confunde a Região com a sua propriedade", declara Hugo Nunes.

A Comissão Política regional reivindica que o Chega é o único partido "verdadeiramente autonomista" e defende o aprofundamento dos poderes regionais, associando esse objectivo à intenção de pôr fim ao que classifica como uma governação marcada pela incompetência, pelo compadrio e pela corrupção.

As eleições directas serão seguidas pela Convenção Nacional do Chega, agendada para os dias 20, 21 e 22 de Novembro. A estrutura regional considera o encontro uma oportunidade para reforçar a mobilização dos militantes e reafirmar a preparação do partido para governar Portugal.

"A Convenção Nacional será um momento alto, em que o partido voltará a afirmar, com força e clareza, que está preparado para governar Portugal. O Chega-Madeira estará presente, unido em torno de André Ventura e empenhado em fazer da mudança nacional uma oportunidade para aprofundar a autonomia e abrir um novo ciclo na nossa Região", conclui Hugo Nunes.