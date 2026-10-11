Messi regressa ao Inter Miami com 'bis' e chega aos 961 golos
Argentino tem menos 19 do que os 980 atribuídos ao madeirense Cristiano Ronaldo
Quatro dias depois da despedida pela seleção Argentina, Lionel Messi regressou sábado ao Inter Miami e marcou dois golos na goleada por 4-0 ao DC United, passando a contar 961 na sua carreira futebolística em equipas seniores.
No Nu Stadium, em Miami, o primeiro protagonista do jogo até foi o uruguaio Luis Suárez, que 'bisou' na primeira parte, com golos aos três e 39 minutos, ambos após assistências do internacional mexicano German Berterame.
Na segunda parte, Messi pegou na 'batuta' e marcou dois golos no primeiro quarto de hora, o primeiro com um desvio na área, a passe de Suárez, aos 47 minutos, e depois numa jogada individual, aos 60. Pelo meio, aos 54, atirou ao poste direito.
Com estes dois golos, o argentino, de 39 anos, reforçou a liderança dos marcadores da fase regular do campeonato norte-americano de futebol (MLS), com 23 golos, mais quatro do que o croata e ex-benfiquista Petar Musa (Dallas).
Em 2026, Messi soma agora 38 golos e 20 assistências, em 42 jogos, incluindo oito golos e quatro assistências na fase final do Mundial, registos que fazem do argentino um dos grandes candidatos à Bola de Ouro, que para ele seria a nona.
Em termos de carreira em equipas seniores, incluindo os sub-20 e os sub-23 da Argentina e as equipas B e C do FC Barcelona, conta agora 961 tentos e 442 assistências, num total de 1.403 contribuições para golo em apenas 1.234 jogos.
O Inter Miami é segundo classificado da Conferência Este da MLS, com 49 pontos, contra os 63 do líder Nashville, após 28 jogos.
Também o madeirense Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto da marca dos mil golos na carreira. O avançado chegou aos 980 golos oficiais por clubes e selecção ao marcar na sexta-feira, na vitória do Al Nassr frente ao Diriyah (3-0), ficando a 20 do milésimo.
Ronaldo e Samu Costa marcam na vitória do Al Nassr na Liga saudita
Um golo do português Cristiano Ronaldo e outro do compatriota Samu Costa ajudaram hoje o Al Nassr a vencer o Al Diriyah (3-0), comandado por Bruno Lage, em jogo da oitava jornada do campeonato saudita de futebol.
Os números não são, contudo, directamente comparáveis: o total atribuído a Messi inclui golos pelas selecções sub-20 e sub-23 da Argentina e pelas equipas B e C do FC Barcelona, enquanto os 980 golos de Cristiano Ronaldo dizem respeito à carreira sénior por clubes e pela selecção principal.