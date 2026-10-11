Messi regressa ao Inter Miami com 'bis' e chega aos 961 golos

Quatro dias depois da despedida pela seleção Argentina, Lionel Messi regressou sábado ao Inter Miami e marcou dois golos na goleada por 4-0 ao DC United, passando a contar 961 na sua carreira futebolística em equipas seniores.

No Nu Stadium, em Miami, o primeiro protagonista do jogo até foi o uruguaio Luis Suárez, que 'bisou' na primeira parte, com golos aos três e 39 minutos, ambos após assistências do internacional mexicano German Berterame.

Na segunda parte, Messi pegou na 'batuta' e marcou dois golos no primeiro quarto de hora, o primeiro com um desvio na área, a passe de Suárez, aos 47 minutos, e depois numa jogada individual, aos 60. Pelo meio, aos 54, atirou ao poste direito.

Com estes dois golos, o argentino, de 39 anos, reforçou a liderança dos marcadores da fase regular do campeonato norte-americano de futebol (MLS), com 23 golos, mais quatro do que o croata e ex-benfiquista Petar Musa (Dallas).

Em 2026, Messi soma agora 38 golos e 20 assistências, em 42 jogos, incluindo oito golos e quatro assistências na fase final do Mundial, registos que fazem do argentino um dos grandes candidatos à Bola de Ouro, que para ele seria a nona.

Em termos de carreira em equipas seniores, incluindo os sub-20 e os sub-23 da Argentina e as equipas B e C do FC Barcelona, conta agora 961 tentos e 442 assistências, num total de 1.403 contribuições para golo em apenas 1.234 jogos.

O Inter Miami é segundo classificado da Conferência Este da MLS, com 49 pontos, contra os 63 do líder Nashville, após 28 jogos.

Também o madeirense Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto da marca dos mil golos na carreira. O avançado chegou aos 980 golos oficiais por clubes e selecção ao marcar na sexta-feira, na vitória do Al Nassr frente ao Diriyah (3-0), ficando a 20 do milésimo.

Ronaldo e Samu Costa marcam na vitória do Al Nassr na Liga saudita Um golo do português Cristiano Ronaldo e outro do compatriota Samu Costa ajudaram hoje o Al Nassr a vencer o Al Diriyah (3-0), comandado por Bruno Lage, em jogo da oitava jornada do campeonato saudita de futebol.

Os números não são, contudo, directamente comparáveis: o total atribuído a Messi inclui golos pelas selecções sub-20 e sub-23 da Argentina e pelas equipas B e C do FC Barcelona, enquanto os 980 golos de Cristiano Ronaldo dizem respeito à carreira sénior por clubes e pela selecção principal.