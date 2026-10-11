Força Aérea transporta doente em missão urgente entre ilhas
A Força Aérea Portuguesa foi activada, na tarde de ontem, para realizar uma missão de transporte médico entre ilhas do arquipélago da Madeira.
A operação teve como objectivo assegurar o transporte de um doente que necessitava de cuidados médicos urgentes.
Para a missão foi empenhado um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas'.
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