Força Aérea transporta doente em missão urgente entre ilhas

A Força Aérea Portuguesa foi activada, na tarde de ontem, para realizar uma missão de transporte médico entre ilhas do arquipélago da Madeira.

A operação teve como objectivo assegurar o transporte de um doente que necessitava de cuidados médicos urgentes.

Para a missão foi empenhado um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas'.