Dois doentes do Porto Santo transportados pela Força Aérea para a Madeira

Uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e outra da Cruz Vermelha Portuguesa foram mobilizadas, esta manhã, para o Aeroporto da Madeira para receber dois doentes, de 60 e 63 anos, que foram transportados do Porto Santo para a Madeira pela Força Aérea Portuguesa.

As duas corporações vão assegurar o transporte dos doentes após a chegada ao aeroporto, encaminhando-os para uma unidade de saúde na Madeira.