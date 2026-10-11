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Luso-descendente raptado no centro de Joanesburgo

Família lançou um apelo público e continua sem saber onde se encontra

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Foto DR

Um luso-descendente com raízes familiares no Porto Moniz foi raptado na noite de ontem, no centro de Joanesburgo, na África do Sul.

Trata-se de Phillip Dias. O paradeiro do emigrante é desconhecido e a família pede ajuda para obter informações que permitam localizá-lo.

O apelo foi divulgado através de uma fotografia acompanhada pela mensagem “Ajudem-nos a encontrar o nosso irmão. Qualquer informação, por favor”.

Desconhecem-se para já as circunstâncias do rapto. Até ao momento, não há informação pública sobre o seu paradeiro.

Este é o segundo caso envolvendo madeirenses a gerar preocupação em poucos dias. Na edição impressa do DIÁRIO do passado dia 30 de Setembro, foi noticiado o rapto de José Manuel Pestana Fernandes, natural da Ribeira Brava. O empresário foi sequestrado a 29 de Setembro, em Germiston, na província de Gauteng, a leste de Joanesburgo.

A sucessão de casos volta a inquietar as comunidades portuguesa e madeirense na África do Sul, onde os raptos de empresários e comerciantes têm sido motivo de preocupação.

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