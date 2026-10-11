Tempestade Simon transformada em furacão no centro-oeste do México

A tempestade Simon intensificou-se e transformou-se num poderoso furacão de categoria 4, enquanto avança em direção à costa centro-oeste do México, revelou o Centro Nacional de Furacões (NHC), em Miami.

Segundo o NHC, os ventos máximos sustentados do Simon aumentaram para 240 quilómetros por hora e, uma tempestade com esta intensidade, é já considerada um furacão.

O centro prevê que hoje o Simon esteja "próximo ou já sobre terra" na costa centro-oeste do México, acrescenta aquela autoridade citada pela agência Associated Press.

O furacão poderá provocar entre 25 e 50 centímetros de chuva em partes do sudoeste do país, com algumas zonas dos estados de Michoacán, Colima e Jalisco a poderem receber até 76 centímetros.

"Estas chuvas provocarão inundações e deslizamentos de terras com risco de vida, especialmente em áreas de relevo acentuado", alertou o NHC num boletim que apela à população para tomar medidas de prevenção.

Segundo o Centro Nacional de Furacões, o Simon encontrava-se no sábado cerca de 100 milhas (160 quilómetros) a sul-sudoeste de Manzanillo, no México, deslocando-se lentamente para norte.

O estado de Jalisco suspendeu as aulas na sexta-feira e na segunda-feira em 22 municípios costeiros e iniciou a retirada de dezenas de pessoas de zonas de risco.

As autoridades pediram também ao setor turístico de Puerto Vallarta, um destino muito procurado por turistas norte-americanos, que garantisse que trabalhadores e visitantes estariam instalados em abrigos ou zonas seguras até à tarde de sexta-feira.

Lojas de conveniência, hotéis e outros estabelecimentos em Puerto Vallarta protegeram montras e janelas durante a manhã de sábado, numa altura em que poucas pessoas circulavam nas ruas sob um céu nublado.

"Vamos trabalhar normalmente durante o dia, mas quando a Proteção Civil nos disser que temos de fechar, fechamos e procuramos abrigo até a tempestade passar", disse Jesús Gómez, à porta de uma loja, enquanto distribuía amostras gratuitas de amendoins caramelizados aos transeuntes.

O Centro Nacional de Furacões prevê ainda uma maré de tempestade perigosa "ao longo da costa imediata e a leste do local onde o centro atingir terra". A agência alertou que, junto à costa, a subida das águas será acompanhada por ondas fortes e destrutivas.