Tempestade Isaías já provocou quatro mortos nos Estados Unidos

A tempestade Isaías provocou pelo menos quatro mortos na sua passagem pelos Estados Unidos, confirmaram no sábado as autoridades dos estados do Alabama e da Florida.

Foram registadas duas mortes no condado de Escambia, na Florida, e duas no Alabama.

"Esta tempestade trouxe ventos fortes a todo o Alabama, derrubando árvores, causando cortes de eletricidade e alguns danos. Infelizmente, soubemos também que dois habitantes do Alabama perderam a vida", revelou a governadora do estado do Alabama, Kay Ivey, numa mensagem publicada na rede social X e citada pela agência de notícias espanhola EFE.

🚨 EXTENSIVE STORM SURGE DAMAGE – PENSACOLA BEACH, FL! 🌊⚠️ The aftermath of Hurricane Isaias is incredible across Pensacola Beach, Florida! Thick layers of sand cover many roads after powerful storm surge pushed water and debris inland. Damaged homes, missing roofs, partially collapsed structures, half-sunken boats, downed power lines, and scattered debris paint a devastating picture of the hurricane's impacts. Evidence of significant coastal flooding can be seen throughout the area. 🎥 Footage available for media licensing: [email protected] #HurricaneIsaias #StormSurge #PensacolaBeach #HurricaneAftermath #Florida — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) October 10, 2026

A tempestade Isaías, que atingiu a costa na noite de sexta-feira como um furacão de categoria dois na zona noroeste da Florida e que foi, entretanto, reclassificado pelo Centro Nacional de Furacões (NHC) como ciclone pós-tropical, poderá provocar fortes precipitações e ventos até 80 quilómetros por hora nas regiões centro e norte.

Na Florida, uma pessoa morreu presa debaixo de uma árvore, explicou Melony Peterson, porta-voz do gabinete do xerife do condado de Escambia, acrescentando que os bombeiros encontraram uma outra pessoa morta na garagem, que estava fechada e tinha um gerador a funcionar.

Entretanto, a tempestade fez com que 853 mil consumidores ficassem sem eletricidade nos estados da Geórgia, Florida e Alabama.