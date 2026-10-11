Tempestade Isaías já provocou quatro mortos nos Estados Unidos
A tempestade Isaías provocou pelo menos quatro mortos na sua passagem pelos Estados Unidos, confirmaram no sábado as autoridades dos estados do Alabama e da Florida.
Foram registadas duas mortes no condado de Escambia, na Florida, e duas no Alabama.
"Esta tempestade trouxe ventos fortes a todo o Alabama, derrubando árvores, causando cortes de eletricidade e alguns danos. Infelizmente, soubemos também que dois habitantes do Alabama perderam a vida", revelou a governadora do estado do Alabama, Kay Ivey, numa mensagem publicada na rede social X e citada pela agência de notícias espanhola EFE.
A tempestade Isaías, que atingiu a costa na noite de sexta-feira como um furacão de categoria dois na zona noroeste da Florida e que foi, entretanto, reclassificado pelo Centro Nacional de Furacões (NHC) como ciclone pós-tropical, poderá provocar fortes precipitações e ventos até 80 quilómetros por hora nas regiões centro e norte.
Na Florida, uma pessoa morreu presa debaixo de uma árvore, explicou Melony Peterson, porta-voz do gabinete do xerife do condado de Escambia, acrescentando que os bombeiros encontraram uma outra pessoa morta na garagem, que estava fechada e tinha um gerador a funcionar.
Entretanto, a tempestade fez com que 853 mil consumidores ficassem sem eletricidade nos estados da Geórgia, Florida e Alabama.