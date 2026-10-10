Machico recebe Madeira Backyard Ultra com percurso de elevada exigência

A terceira edição da Madeira Backyard Ultra realiza-se hoje, em Machico, com a estreia do formato Extreme, que promete elevar a exigência física e mental dos participantes. A partida está marcada para as 9 horas, junto à sede do Ludens, no Porto de Recreio.

A prova terá um percurso de 6.706 metros por volta, com cerca de 400 metros de desnível positivo. Os atletas terão menos de uma hora para completar cada volta e regressar ao ponto de partida, onde uma nova saída acontece no início da hora seguinte. A competição prossegue enquanto houver participantes capazes de cumprir o desafio.

Madeira Backyard Ultra estreia formato 'Extreme' em Machico A Madeira Backyard Ultra está de regresso, desta feita no dia 10 de Outubro de 2026, com um conceito renovado e ainda mais desafiante. As inscrições para a terceira edição da prova já se encontram abertas, com 150 vagas disponíveis.

O percurso inclui uma subida ao Pico do Facho e passagem pelo Miradouro Paraíso, proporcionando vistas sobre a baía de Machico e o oceano Atlântico. Segundo a organização, a prova deverá distinguir-se pelo desnível acumulado por volta no panorama nacional. Organizada pelo Clube Escola do Estreito – Madeira, em parceria com a Câmara Municipal de Machico, a iniciativa tem 150 vagas disponíveis e procura testar os limites de resistência e superação dos atletas.

Assuntos em agenda neste sábado, 10 de Outubro

11 horas - Mobilização 'Não dá mais para viver assim', em frente à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

09h15 às 18 horas - Wanderlust, no Parque de Santa Catarina

14 horas às 18 horas - I Edição do FinMadeira Summit, promovido pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC), no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

14 horas às 19 horas - III Edição do Madeira Whale Fest, que decorre de 7 a 11 de Outubro.

14h30 Tertúlia 'Histórias com memórias'

15h30 Dramatização 'A pequena Baleia de Bryde'

16h00 Júlio Nunes

17h00 Espectáculo de dança (ADARS)

17H30 Associação Rodopio Pitoresco

CMF assinala Dia Mundial da Saúde Mental, a iluminação a verde da fachada principal do Paços do Conselho

20h00 - Concerto 'Cantigas Pr'Ascensão', espectáculo no âmbito das comemorações dos 100 anos de nascimento de Maria Ascensão, no Centro Cultural John dos Passos

9 horas às 16 horas- Arraial da Saúde 2026, em Câmara de Lobos

14h30 - A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, vai participar num convívio que marca a rentrée do núcleo territorial da Madeira, no restaurante Família, em Machico

10h30 - Iniciativa do JPP, com Élia Ascensão, no Hotel Barceló Funchal Oldtown

Gala solidária - 10.º aniversário da Associação para pessoas com autismo, 'Os grandes Azuis', no Centro de Congressos da Madeira

17h30 Venda solidária

19h30 Espectáculos

15h00 - São Roque - Sporting da I Divisão Nacional masculina de ténis de mesa, no Pavilhão do São Roque

15h00 - AD Machico - Florgarde do Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico

18h00 - Marítimo - FC Porto da I Liga, no Estádio do Marítimo

11h30 - Reunião da comissão regional do PS-Madeira, no Fórum Machico

14h00 - Iniciativa do grupo parlamentar do PSD-Madeira, junto ao Forte dos Reis Magos

Principais acontecimentos registados no dia 10 de outubro

Dia Mundial da Saúde Mental, Dia Mundial das Aves Migratórias, Dia Mundial do Audiologista, Dia Mundial da Dislexia, Dia Europeu para a Doação de Órgãos e Transplantes, Dia Mundial dos Cuidados Paliativos e Dia Europeu contra a Pena de Morte:

1813 - Nasce o compositor italiano Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, Giuseppe Verdi, autor de "La Traviata" e "Falstaff".

1842 - O Reino Unido proclama a vitória no termo da segunda guerra afegã.

1861 - Nasce o norueguês Fridtjof Nansen, oceanógrafo, explorador, cientista, comissário da Sociedade das Nações para os Refugiados, Prémio Nobel da Paz em 1922, pioneiro na luta pelo fim dos trabalhos forçados, pelo desarmamento e pela atribuição de documentos de identificação aos refugiados (Passaporte Nansen).

1913 - Concretiza-se a ligação dos Oceanos Pacífico e Atlântico com a abertura do Dique de Gamboa, no Canal do Panamá. A abertura ao tráfego marítimo efetua-se no ano seguinte.

1917 - Nasce o pianista e compositor norte-americano Thelonious Sphere Monk, figura determinante no movimento "bebop".

1938 - A Alemanha nazi de Adolf Hitler completa a ocupação da Checoslováquia.

1940 - Fulgêncio Batista assume a Presidência de Cuba pela primeira vez. Governa em ditadura até 1944 e, depois, de 1952 a 1959.

1946 - Levantamento do Regimento de Cavalaria 6, no Porto, contra a ditadura do Estado Novo, liderado pelo alferes Queiroga. As tropas são detidas na Mealhada.

1954 - É fundada a União dos Povos do Norte de Angola (UPNA), movimento de Holden Roberto, na base da União das Populações de Angola (UPA).

1963 - Morrem mais de 1.800 pessoas na região de Belluno, Itália, no rebentamento de um dique.

- Morre, com 47 anos, a cantora francesa Edith Giovanna Gassion, Edith Piaf. Entre os seus maiores sucessos encontram-se as canções "La vie en rose", "Hymne à l'amour", "Milord" e "Non, je ne regrette rien", as duas primeiras escritas pela própria.

1965 - Guerra Colonial. É acionada a primeira mina anticarro, por forças portuguesas, na região de Sagal, Mueda, Moçambique.

1967 -- Entra em vigor o Tratado do Espaço Exterior, também conhecido como Tratado de Exploração Pacífica do Espaço Exterior, que obriga as partes a usar o espaço exterior apenas para fins pacíficos, após ser ratificado pelos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e vários outros países.

1969 - A política colonial portuguesa é condenada pelo Governo sueco, que reforça o auxílio económico à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e ao Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

1970 - Sequestro e morte do vice primeiro-ministro e ministro do Trabalho do Quebeque, Pierre Laporte, pela autodenominada Frente de Libertação do Quebeque, Canadá.

1971 - Guerra Colonial. Massacre de 14 civis pelas tropas dos Grupos Especiais de Kaúlza de Arriaga, em Daque, na região de Tete, Moçambique.

1977 - É constituída a Fundação José Fontana, em homenagem ao fundador e precursor dos ideais socialistas e republicanos portugueses.

1979 - A soberania sobre o Canal do Panamá é transferida dos Estados Unidos para o Panamá.

1980 - O Governo português reafirma, nas Nações Unidas (ONU), a necessidade de uma solução para Timor-Leste, ocupada desde 1975 pela Indonésia.

1983 - Toma posse o Conselho de Publicidade, órgão regulador da atividade em Portugal.- O Prémio Nobel da Medicina é atribuído à norte-americana Barbara McClintock, de 81 anos, pela descoberta dos elementos genéticos móveis.1985 - Morre, com 70 anos, o cineasta, encenador e ator George Orson Welles, realizador de "O Mundo a Seus Pés" e da versão radiofónica de "A Guerra dos Mundos".

1991 - O Conselho de Estado da União Soviética (URSS) dissolve o KGB-Comité de Segurança do Estado (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, serviços secretos).1994 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos norte-americanos Alfred Gilman e Martin Rodbell, pela investigação sobre a comunicação celular.

1995 - Aníbal Cavaco Silva anuncia a candidatura à Presidência da República.1999 - Eleições Legislativas em Portugal. O PS elege 115 deputados, exatamente metade do número de lugares no parlamento. Na primeira vez que vai a votos nas eleições legislativas, o Bloco de Esquerda recolhe cerca de 132 mil votos representativos de 2,46% do eleitorado. Francisco Louçã e Luís Fazenda são eleitos deputados.

2002 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprova uma resolução que autoriza o uso da força contra o Iraque de Saddam Hussein e "fazer aplicar todas as resoluções do Conselho de Segurança das Nações relativas ao Iraque".

2003 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído à advogada iraniana Shirin Ebadi, defensora dos direitos humanos.

2004 - Governo e militares revoltosos da Guiné-Bissau assinam acordo que estabelece o fim da sublevação.- Morre, com 52 anos, Christopher Reeve, ator norte-americano que ganhou fama pelo seu desempenho como "Super-Homem" numa série de quatro filmes.

2005 - Acordo entre os sociais-democratas (SPD) e os democratas-cristãos (CDU/CSU) sobre o futuro chanceler da Alemanha. Ângela Merkel será a primeira mulher na história do país a chefiar um Governo federal.

- O Prémio Nobel da Economia distingue o alemão Robert J. Aumann e o norte-americano Thomas C. Schelling pela Teoria da Decisão Interativa.

2006 - A Google compra o You Tube, a maior plataforma de vídeos do mundo, por 1,65 mil milhões de dólares.

2007 - Um estudante de 14 anos abre fogo num liceu de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, antes de se suicidar. Cinco pessoas são levadas para hospitais, três adolescentes e dois adultos.

- Na Birmânia (atual Myanmar), são detidos cinco generais e 400 soldados por se negarem a disparar e bater em monges budistas nos protestos das últimas semanas.

- O Prémio Nobel da Química é atribuído ao alemão Gerhard Ertl, pelo seu trabalho em 'processos químicos nas superfícies sólidas'.

2008 - Os mercados europeus e americanos têm uma 'sexta-feira negra', com os índices bolsistas a fecharem em forte queda depois de uma das mais negras semanas dos mercados internacionais que termina com a reunião do G-7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Japão e Reino Unido)

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao antigo Presidente finlandês Martti Ahtisaari, 71 anos, pelas várias missões de mediação em todo o mundo.

- O grupo terrorista Sendero Luminoso, dado praticamente como extinto, efetua um dos piores atentados dos últimos anos no Peru ao matar 19 pessoas, 12 delas militares, numa emboscada numa remota região "cocalera".

- Um autocarro que transportava estudantes despista-se e cai numa ravina cerca de 130 quilómetros a leste de Banguecoque, Tailândia, provocando 22 mortos e 27 feridos.

2009 - Tratado de Lisboa. O Presidente da Polónia, Lech Kaczynski, ratifica o Tratado de Lisboa. Dos 27 países da União Europeia fica a faltar apenas o "sim" da República Checa.

2010 - Morre, com 70 anos, o cantor e compositor norte-americano de soul Solomon Burke.

- Morre, com 83 anos, a soprano australiana Joan Alston Sutherland, Joan Sutherland, "La Stupenda", a grande intérprete da "Lúcia de Lamermoor", de Donizetti.

2011 - Luís Figo imortaliza a sua pegada no Passeio dos Campeões, em Monte Carlo, Mónaco, local onde já se encontrava a pegada de Eusébio.

- O Prémio Nobel da Economia é atribuído aos norte-americanos Thomas J. Sargent e Cristopher A. Sins, pela pesquisa sobre as causas e os efeitos na macroeconomia.

- Morre, com 88 anos, Virgílio Duarte Barros, uma das vozes dos extintos Parodiantes de Lisboa, celebrizado pela personagem "Delicadinho da Silva".

2013 - O Conselho de Ministros aprova as condições da Oferta Pública de Venda e o caderno de encargos da venda direta institucional dos CTT - Correios de Portugal, a Parpública fica autorizada a alienar um número de ações representativas de uma percentagem de "até 70% do capital social".

- A jovem paquistanesa Malala Yousafzai, defensora do direito das mulheres à educação, é galardoada com o Prémio Sakharov, atribuído pelo Parlamento Europeu.

- O Prémio Nobel da Literatura 2013 é atribuído à escritora canadiana Alice Munro.

- Morre, com 88 anos, Scott Carpenter, segundo astronauta norte-americano a realizar uma órbita à Terra, em 1962.

- Morre, com 77 aos, Wilfried Martens, antigo primeiro-ministro belga e presidente do Partido Popular Europeu.

2014 - A atleta Filipa Martins fica classificada em 16.º lugar na final "all around" dos Mundiais de ginástica artística, em Nanning, na China, o melhor resultado de sempre da ginástica portuguesa.

­- Tribunal do Luxemburgo declara a insolvência da Espírito Santo Financial Group, assim como da sua subsidiária Espírito Santo Financière (ESFIL), na sequência dos pedidos formulados pelas próprias empresas.

- A paquistanesa Malala Yousafzai, de 17 anos, e o indiano Kailash Satyarthi, vencem o Prémio Nobel da Paz.

2015 - Morre, com 88 anos, o britânico Geoffrey Howe, antigo vice primeiro-ministro de Margaret Thatcher que desempenhou um papel decisivo na sua queda.

- Morre, com 90 anos, a atriz e fadista Deolinda Rodrigues.

2016 - Os ministros das Finanças da zona euro aprovam, no Luxemburgo, o desembolso de 1.100 milhões de euros para a Grécia, mas deixam pendentes os restantes 1.700 milhões da mesma tranche, à espera de dados referentes a setembro.

2018 - A Comissão de Orçamento e Finanças aprova um requerimento apresentado pelo PS para a realização de uma auditoria, pelo Tribunal de Contas, sobre o processo de privatização da ANA - Aeroportos de Portugal em 2012.

2019 - Os Estados-membros da União Europeia retiram a Suíça da denominada lista 'cinzenta' de paraísos fiscais, considerando que o país cumpre todos os compromissos de cooperação tributária".

2020 - Morre, com 54 anos, Vassili Kulkov, futebolista internacional russo, campeão pelo Benfica, em 1993-1994, e pelo FC Porto, em 1994-1995.

- Os governos de Portugal e de Espanha aprovam uma Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, na 31.ª Cimeira Luso-Espanhola, na cidade da Guarda, que vai desde as ligações rodoviárias, cartão de cidadão transfronteiriço e serviços de saúde à proteção civil.

2021 - O ex-futebolista Rui Costa, de 49 anos, é eleito o 34.º presidente da história do Benfica, ao vencer as eleições antecipadas para os corpos sociais do clube, com 84,48% dos votos.

- A França conquista a segunda edição da Liga das Nações em futebol, sucedendo a Portugal, vencedor em 2019, ao bater a Espanha por 2-1 na final disputada no Estádio San Siro, em Milão, Itália.

- Morre, com 85 anos, Abdul Qadeer Khan, cientista nuclear paquistanês, o "pai" da bomba atómica no Paquistão.

2022 - O grupo Qatar Sports Investments, que detém o Paris Saint-Germain, assina um acordo de compra de ações com a Olivedesportos, SGPS S.A. para aquisição de 21,67% do capital social do Sporting Clube de Braga.

- O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, condena os novos ataques russos na capital ucraniana, Kiev, e noutras cidades do país, garantindo que apoio militar adicional "está a caminho".

2023 - O autor, ensaísta, tradutor e crítico literário João Barrento é distinguido com o Prémio Camões 2023.

- O Presidente norte-americano, Joe Biden, num discurso a partir da Casa Branca diz que "o terrorismo não tem desculpa" e promete dar a Israel todo o apoio necessário, nomeadamente para salvar reféns detidos pelo Hamas, incluindo cidadãos norte-americanos.

2024 - O prémio Nobel da Literatura de 2024 foi atribuído à escritora sul-coreana Han Kang, pela sua "intensa prosa poética, que confronta traumas históricos e expõe as fragilidades da vida humana". Autora do romance "A Vegetariana".

- O candidato presidencial Venâncio Mondlane declara-se vencedor das eleições para Presidente da República de Moçambique.

2025 - Prémio Nobel da Paz 2025 é atribuído à opositora venezuelana María Corina Machado, ex-deputada da Assembleia Nacional da Venezuela entre 2011 e 2014, é premiada "pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

- Cessar-fogo na Faixa de Gaza entra em vigor. O acordo, mediado pelos Estados Unidos, Qatar, Egito e Turquia, prevê a libertação, pelo movimento islamita palestiniano Hamas, dos reféns que mantém, e Israel aceita retirar as suas forças para uma zona demarcada.

- Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia uma sobretaxa de 100% a importações da China, a partir de novembro, em resposta a medidas comerciais "extremamente hostis" de Pequim, e também imporá controlos de exportação para Pequim sobre "todo e qualquer software crítico".

- Morre, com 82 anos, John Lodge, músico inglês, vocalista e baixista dos The Moody Blues.

Pensamento do dia