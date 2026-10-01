Abandono de Ronaldo faz capa nos jornais estrangeiros

O abandono de Cristiano Ronaldo do estágio da seleção portuguesa de futebol faz hoje capa em vários jornais internacionais, com o espanhol Marca a colocar mesmo o antigo jogador do Real Madrid como tema principal.

"Vai-se da seleção", titula o jornal madrileno, acompanhando uma fotografia do capitão da seleção portuguesa que ocupa grande parte da capa e lembrando que o avançado "abandonou a concentração lusa após a conferência de imprensa do selecionador".

A Marca refere ainda que Ronaldo chamou o seu jato privado para o ir buscar a Copenhaga, onde Portugal defronta hoje a Dinamarca, em jogo da terceira jornada da Liga das Nações, garantindo que, "a seu tempo", vai dizer "a verdade a todos os portugueses sobre as razões" que o levaram a deixar o estágio.

Ainda nos jornais da capital espanhola, o As também tem uma pequena chamada de primeira página para a saída do estágio de Ronaldo, que "aponta à despedida definitiva da seleção".

Na Catalunha, o Mundo Deportivo diz que o avançado luso "explodiu" e abandonou a concentração de Portugal, com o Sport a 'ignorar' o tema na primeira páginz, preferindo destacar o momento de forma de Lamine Yamal na seleção espanhola.

Também em França o escândalo da saída do capitão da equipa das 'quinas' tem eco, com o L'Équipe a dizer que "Ronaldo acelera a sua saída", enquanto em Itália a Gazzetta dello Sport fala num tumulto com o avançado luso, que sai da seleção e promete explicações para breve.

"Fúria CR7: foge do estágio", escreve na capa o Corriere dello Sport, com o também transalpino Tuttosport a lembrar as declarações do selecionador Jorge Jesus, que garantiu que é ele quem decide quem joga, palavras que terão deixado Ronaldo "furioso".

Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo fez cair uma 'bomba' na seleção nacional, ao abandonar por decisão própria o estágio da equipa na capital dinamarquesa, depois de o selecionador Jorge Jesus ter divulgado que o avançado de 41 anos iria novamente iniciar o encontro no banco de suplentes.

Em Olso, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, não se juntando aos colegas de equipa nos agradecimentos aos adeptos no estádio.

Depois disso, o avançado falhou todos os treinos da seleção nacional e, na quarta-feira, abandonou mesmo a comitiva lusa por sua própria iniciativa.