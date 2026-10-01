Fátima Pinto e Telma Encarnação chamadas à selecção

O seleccionador nacional, Francisco Neto, divulgou esta manhã a lista de 26 convocadas para os dois duelos diante a Irlanda do Norte, a contar para o play-off de apuramento do Campeonato do Mundo, cujo arranque está marcado para 24 de Junho, no Brasil.

Nair Pina, Francisca Castro e Carolina Tristão, que recentemente participaram no Campeonato do Mundo de Sub-20, foram chamadas pela primeira vez, e com as madeirenses Fátima Pinto (FC Porto) e Telma Encarnação (Sporting) a voltarem a ser opção do técnico luso.

O primeiro jogo está marcado para o Inver Park, no dia 9 de Outubro, às 19 horas, o segundo será disputado no Estádio Municipal de Portimão no dia 13 de Outubro, com início marcado para as 19h15.