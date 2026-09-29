Amuo de Ronaldo e Madeira compra casa de Lourdes Castro por 3 milhões em destaque na imprensa nacional

O impacto internacional do gesto de Cristiano Ronaldo e a compra, pelo Governo Regional, da casa de Lourdes de Castro por 3 milhões de euros estão hoje entre os temas em destaque na imprensa nacional.

Público:

- "Abortos estabilizaram em 2025, 44% são de mulheres estrangeiras"

- "Caso das gémeas. Quatro acusados por prevaricação, abuso de poder e burla qualificada"

- "CPI no Parlamento. Após 'Verão quente', ministros vão estar sob fogo"

- "TVDE. Uber acusada de cobrar comissões acima da lei a motoristas"

- "Governo Regional. Madeira compra casa de Lourdes Castro por três milhões"

- "OE2027. PS e Chega dizem que não tem respostas para aumento dos preços"

- "Perfil. Vasco Vilaça, um campeão do triatlo que começou a ser forjado no frio"

- "Plano de ataque a base militar. Reino Unido investiga envolvimento estrangeiro e liberta suspeitos sob fiança"

Correio da Manhã:

- "Acusação. MP ignora cunhas de Belém no caso das gémeas"

- "Marcelo sabia de tudo. Emails revelam diligências"

- "Daniela pede ajuda com conta recheada"

- "Julgamento. 'Fiquei apaixonada pelo falso Zé Amaro'. Vítima conta como foi burlada em 250 mil euros"

- "Polémica. Villas-Boas ataca Benfica e fala de 'festinha de Samu a Bah'"

- "Titular no campeonato. Marco Silva segura Samuel Soares"

- "Renovação. Sporting dá prémio salarial a Catamo"

- "Iguais às da polícia. PSP investiga contrafação de pistolas glock19"

- "Estremoz: Morre quinto idoso do lar com surto de gripe A"

- "Vila Nova de Paiva. Mulher morre colhida pelo próprio carro"

Jornal de Notícias:

- "Prestação da casa subiu mais de 100 euros desde o início da guerra no Irão"

- "Filho de Marcelo entre os acusados no caso das gémeas"

- "Julgamento. Vítima de falso cantor Zé Amaro entregou-lhe fortuna"

- "Europa. Portugal lidera no consumo diário de bebidas alcoólicas"

- "Porto. Câmara volta a cobrar IMI agravado em prédios devolutos"

- "Trás-os-Montes. Oferta de enoturismo fechadas no inverno"

- "Música. Taylor Swiff é a nova rainha dos prémios MTV"

- "Seleção. Ronaldo ficou no banco e já provoca turbulência na era Jesus"

- "Villas-Boas. 'Frustração' explica 'métodos criativos' no Benfica"

Diário de Notícias:

- "Salários atuais abrandam e emprego futuro pode vir a sofrer com IA"

- "Investigação. O que protege polícias e bombeiros do esgotamento? O orgulho profissional, revela estudo"

- "Nova diretiva. PGR reforça resposta à violência doméstica e pede vigilância eletrónica em 24 horas"

- "Justiça. Chega declara vitória ao retardador sobre relatório da CPI das Gémeas"

- "Mercados. Juros da dívida soberana continuam a subir com receios sobre inflação"

- "Espanha. PSOE à procura de apoios para avançar com 'decreto Maricarmen'"

- "Visita a França. As mensagens de Leão XIV: coragem para negociar, para ceder e para não rearmar"

- "Colombe Schneck. 'Os temas femininos tendem a ser considerados secundários na Literatura'"

- "Vasco Vilaça. 'Ser campeão do mundo é um privilégio, mas os Jogos Olímpicos são o próximo objetivo'"

Negócios:

- "Fatura com juros da dívida pública pode subir quase 50% até 2030"

- "Energia mais cara até 2027. Exceção ibérica pode ser solução"

- "Governo quer aeroporto de Alcochete pronto em 2034"

- "Transportes. Subconcessão da linha de Cascais avança. Sintra só na segunda fase"

- "OE2027. Chega revela excedente e PS aponta falta de apoios às famílias"

- "Supervisão. Coimas às auditoras sobem para 280 mil euros"

- "Radar África. Carrinho só deverá entrar no BFA depois de novembro"

O Jornal Económico:

- "Juros altos pressionam empresas portuguesas"

- "Governo só tem margem de 100 milhões no próximo OE"

- "Trump ameaça Europa com fecho da torneira do gasóleo"

- "Governo critica medidas de Bruxelas e pede apoios concretos na energia"

- "Ásia já conquistou 43% da inovação farmacêutica"

- "Ouro branco. Preço do algodão dispara mais de 30%"

- "António José Seguro. 'Coesão territorial tem de fazer parte da estratégia do turismo português'"

- "CTP apela a regresso de negociações para reforma laboral"

- "Pinto Luz admite antecipar o novo aeroporto para 2034"

- "Lagarde reitera resposta ponderada do BCE a inflação"

Record:

- "Febre amarela. Leão é o mais punido por protestos e picardias"

- "Liga das Nações. Pronto para a Dinamarca. Bruno Fernandes em pleno"

- "Benfica. Marco de manhã à noite. Conheça os métodos do treinador"

- "Benfica. Jaden Umeh de regresso ao relvado"

- "FC Porto. Villas-Boas e a queixa das águias. 'Sal faz festinha a Bah'"

- "Na 6.ª feira Martim Fernandes apto para o Deportivo"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Tentativa de nos condicionar'. Villas-Boas fala da 'festinha' de Samu a Bah no clássico e acusa Benfica de ter uma estratégia anti-portista"

- "Seleções. Inbeom parado e Pablo Rosario em alta"

- "Reportagem. V. Guimarães. Da fome ao sonho de ser futebolista. Gustavo Silva foi pedreiro, vendeu fruta e tem incrível história de superação"

- "Avançado organiza agora eventos solidários e ajuda crianças em dificuldades"

- "Benfica. 'Só evoluímos jogando sempre'. Schjelderup manda recados para a Luz"

- "Sporting. Deslizes centrais. Perda de pontos com culpados"

- "Seleção. Jesus falou com CR7. Amuo de Ronaldo deu a volta ao mundo"

A Bola:

- "Duarte Gomes abre o livro. Escândalo na arbitragem portuguesa dissecado em entrevista A BOLA"

- "'Os tribunais precisam de provas mas a consciência não, e eu sempre tive dificuldades para funcionar em zonas pouco transparentes'"

- "'Perdi a confiança no presidente do Conselho de Arbitragem'"

- "'A relação com o presidente da FPF, enquanto tal, foi beliscada'"

- "Seleção. Ronaldo à espera da sentença de Jesus"

- "Benfica. Os motivos do crescimento de Prestianni"

- "Sporting. André Cruz explica importância das bolas paradas"

- "FC Porto. Críticas do Benfica são 'frustrações naturais'"

- "Triatlo. Viagem ao mundo do campeão Vasco Vilaça"