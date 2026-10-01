Madeira volta a reunir elite mundial de bridge

O Madeira International Bridge Open 2026 está de regresso ao Funchal, com a 29.ª edição a ter lugar entre 29 de Outubro e 9 de Novembro.

Com o VidaMar Resort como palco, o torneio volta a reunir na Madeira centenas de jogadores de várias nacionalidades, incluindo alguns dos nomes mais reconhecidos do bridge internacional.

Entre os jogadores já confirmados estão Zia Mahmood e Agustin Madala, duas figuras de referência do bridge mundial. Mahmood, nascido no Paquistão e a representar os Estados Unidos, é World Grand Master, campeão mundial e membro do Committee of Honour da World Bridge Federation, sendo uma das personalidades mais conhecidas da modalidade.

Agustin Madala, argentino, é também World Grand Master e campeão mundial, tendo conquistado a Bermuda Bowl em 2013. Considerado uma das grandes figuras do bridge internacional da sua geração, regressa agora à Madeira para a edição de 2026.

Outro dos nomes em destaque é Christian Bakke, vencedor do Open Pairs de 2025, juntamente com Thor-Erik Hoftaniska. O norueguês chega à Madeira como campeão europeu de equipas em título, depois de ter integrado a seleção da Noruega que conquistou, em Julho, em Riga, na Letónia, o Campeonato Europeu de Bridge.

A edição deste ano prevê a participação de 400 pares, correspondentes a 800 jogadores, e 174 equipas.

Os dois principais torneios, Open Pairs e Open Teams, decorrem entre 2 e 8 de Novembro, num programa que inclui ainda MatchPoint Pairs, IMP Pairs, Charity Pairs, Warm-up Pairs e Cool-Down Pairs.

O torneio distribui 52 mil euros em prémios e mantém uma forte dimensão internacional.

Em 2025, participaram 926 jogadores de 44 nacionalidades, além de árbitros internacionais e jornalistas especializados.

O evento representa ainda um impacto económico estimado em mais de dois milhões de euros para a Madeira. Na edição anterior, Thor-Erik Hoftaniska e Christian Bakke venceram o Open Pairs, enquanto o Open Teams foi conquistado pela equipa SELENA, formada por Bartosz Chmurski e Piotr Tuczynski, da Polónia, Selena Pepic, da Sérvia, e Tim van de Paverd, dos Países Baixos. Todos os vencedores, já confirmaram a presença para a edição deste ano.

Com quase três décadas de história, o Madeira International Bridge Open consolidou-se como um dos mais importantes torneios internacionais da modalidade e como uma presença regular no calendário europeu.

A edição de 2026 volta a juntar no Funchal jogadores de topo mundial e participantes de vários níveis, num evento que alia competição, convívio e turismo e que, ano após ano, traz à Madeira a comunidade internacional do bridge.