Marítimo assinala Dia Internacional do Idoso com acção no Lar de Santa Clara

O CS Marítimo, através da Fundação Marítimo Centenário, assinalou p Dia Internacional do Idoso com uma acção social no Complexo Social de Santa Clara, no Funchal. A iniciativa contou com a presença de uma comitiva representativa das diferentes modalidades e escalões do clube, constituída por Rodrigo Andrade e Nilton Varela, da equipa principal de futebol, Martim Vieira, Gabriel Carvalho, Peña Zauner e José Melro, da equipa sub-23, e Sandro Rodrigues e Artur Pestana, do futsal.

Ao longo da tarde, os atletas participaram num programa preparado para os utentes da instituição, que incluiu a recepção à comitiva maritimista, uma breve apresentação, um quiz dedicado à história do Club Sport Marítimo e diversos jogos e atividades lúdicas.

A presença dos representantes do emblema verde-rubro proporcionou um momento de convívio e partilha, promovendo a aproximação entre o clube e uma instituição que desempenha um importante papel na comunidade.

"Esta ação integra a estratégia de intervenção da Fundação Marítimo Centenário, que tem vindo a desenvolver iniciativas de cariz social e comunitário, colocando os valores e a identidade do Club Sport Marítimo ao serviço da sociedade madeirense", escreve o clube nas suas redes sociais.