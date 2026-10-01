O transporte das pás eólicas entre a Ribeira Brava e o Paul da Serra voltam a condicionar a circulação rodoviária durante este mês de Outubro.

De acordo com uma nota enviada à comunicação social por parte da empresa pública ENEREEM - Energias Renováveis, Lda., do grupo Electricidade da Madeira, serão cinco as operações a ter lugar este mês.

O transporte está agendado para os dias 4, 7, 11, 14 e 18 de Outubro, estando previstos condicionamentos entre as 01h00 e as 18h00 em troços da Via Expresso 3 (VE3) e das Estradas Regionais 210 e 105, no percurso de acesso ao Paul da Serra.

Segundo a mesma nota, a passagem deverá ocorrer pela Ribeira Brava entre as 01h10 e as 02h00, seguindo depois pela Tabua, Ponta do Sol, Madalena do Mar, Arco da Calheta, Calheta e Estreito da Calheta. A chegada aos Prazeres está prevista até às 07h45, prosseguindo posteriormente o transporte em direcção ao Paul da Serra.

A ENEREEM ressalva que os horários são indicativos e poderão sofrer alterações em função das condições encontradas durante cada operação, aconselhando os automobilistas a planearem antecipadamente as deslocações e, sempre que possível, a recorrerem a percursos alternativos.

Confira aqui os horários apontados: