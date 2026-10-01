Transporte de pás eólicas volta a condicionar trânsito até 18 de Outubro
O transporte das pás eólicas entre a Ribeira Brava e o Paul da Serra voltam a condicionar a circulação rodoviária durante este mês de Outubro.
De acordo com uma nota enviada à comunicação social por parte da empresa pública ENEREEM - Energias Renováveis, Lda., do grupo Electricidade da Madeira, serão cinco as operações a ter lugar este mês.
O transporte está agendado para os dias 4, 7, 11, 14 e 18 de Outubro, estando previstos condicionamentos entre as 01h00 e as 18h00 em troços da Via Expresso 3 (VE3) e das Estradas Regionais 210 e 105, no percurso de acesso ao Paul da Serra.
Segundo a mesma nota, a passagem deverá ocorrer pela Ribeira Brava entre as 01h10 e as 02h00, seguindo depois pela Tabua, Ponta do Sol, Madalena do Mar, Arco da Calheta, Calheta e Estreito da Calheta. A chegada aos Prazeres está prevista até às 07h45, prosseguindo posteriormente o transporte em direcção ao Paul da Serra.
A ENEREEM ressalva que os horários são indicativos e poderão sofrer alterações em função das condições encontradas durante cada operação, aconselhando os automobilistas a planearem antecipadamente as deslocações e, sempre que possível, a recorrerem a percursos alternativos.
Confira aqui os horários apontados:
|Troço
|Horário previsto
|Rotunda na ER101 - Ribeira Brava
|01h10 às 01h30
|Ribeira Brava - Tabua
|01h30 às 02h00
|Tabua - Ponta do Sol
|02h00 às 02h40
|Ponta do Sol - Madalena do Mar Sul
|02h40 às 03h25
|Madalena do Mar Sul - Madalena do Mar Norte
|03h25 às 03h55
|Madalena do Mar Norte - Arco da Calheta
|03h55 às 04h30
|Arco da Calheta - Calheta
|04h30 às 05h45
|Calheta - Estreito da Calheta
|05h45 às 06h15
|Estreito da Calheta - Prazeres
|06h15 às 07h45