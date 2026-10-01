Seguro realça importância de políticas públicas que garantam acesso à água potável

O Presidente da República realçou hoje a importância de políticas públicas que garantam o acesso à água potável e que evitem as suas perdas e apelou a um empenho coletivo pela sua "utilização eficiente, justa e sustentável".

Numa mensagem por ocasião do Dia Nacional da Água, publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, António José Seguro refere que "estão já identificados, através de estudos de especialistas e de relatórios das entidades competentes, alguns desequilíbrios permanentes entre a água disponível e a água consumida em Portugal".

"O Presidente da República aproveita este dia para lembrar a importância da adoção e manutenção de políticas públicas que cuidem deste bem essencial, garantam o acesso à água potável e evitem as suas perdas, assegurem a sua utilização racional para fins economicamente úteis e atentem à necessidade do seu tratamento e reutilização", lê-se na nota.

O chefe de Estado afirma que "Portugal tem a felicidade de ter recursos hídricos naturais preciosos, mas também a responsabilidade de cuidar deles adequadamente".

"Todos juntos, cidadãos, empresas e os vários setores económicos, devem estar empenhados numa utilização eficiente, justa e sustentável da água. Neste Dia Nacional da Água, vale a pena recordar que cuidar da água é garantir o futuro de todos", acrescenta António José Seguro.