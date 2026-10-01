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Assembleia Legislativa Madeira

Chega protesta pela realização de iniciativas nos intervalos dos plenários que atrasam os trabalhos

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Hugo Nunes deu uma conferência de imprensa em que protestou pelas sucessivas iniciativas, agendadas para o intervalo das sessões plenarias que têm como consequência o atraso no reinício dos trabalhos.

O líder regional do Chega já tinha feito uma interpelação à mesa, na terça-feira, protestando pelo atraso com que se verificou o regresso ao plenário. Em causa estava a inauguração da exposição sobre a imprensa regional em 1976, integrada nas comemorações dos 50 anos da Autonomia. A inauguração atrasou "em mais de uma hora" o reinício dos trabnalhos no hemiciclo.

Hoje, Dia do Idoso, também no intervalo da sessão, está agendada a assinatura de um protocolo para a realização do Parlamento Sénior.

Hugo Nunes não contesta as iniciativas, mas propõe que sejam agendadas para o período da tarde ou para dias em que não se realizem plenários.

"Estamos aqui para trabalhar", diz o deputado que não aceita que se reduza o tempo parlamentar com sobreposição de iniciativas.

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