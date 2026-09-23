Dívida da Administração Pública Regional sobe ligeiramente no 2.º trimestre

A dívida bruta da Administração Pública Regional (APR) da Madeira atingiu 4.847,9 milhões de euros no final do 2.º trimestre de 2026, mais 4,6 milhões de euros, ou 0,1%, face ao trimestre anterior. Em termos homólogos, porém, registou uma redução de 373,1 milhões de euros, equivalente a 7,1%.

Segundo os dados divulgados hoje pela DREM, a redução da dívida em comparação com o mesmo período de 2025 está relacionada com o facto de as operações de refinanciamento previstas para 2026 serem inferiores às realizadas no ano anterior.

Na composição da dívida por instrumento financeiro, os empréstimos representavam 35% do total no final do 2.º trimestre, abaixo dos 36% registados no período homólogo. Já a dívida titulada aumentou o seu peso de 64% para 65%.

Por sector emitente, o Governo Regional concentrava 97,9% da dívida bruta da Administração Pública Regional, contra 97,5% um ano antes. As empresas públicas integradas no perímetro da APR eram responsáveis pelos restantes 2,1%, abaixo dos 2,5% registados no 2.º trimestre de 2025.

Foto DREM

A dívida líquida de depósitos, que resulta da subtracção dos depósitos nos bancos residentes à dívida bruta, situava-se nos 4.544,8 milhões de euros no final de Junho.

Este valor representa um aumento de 17,9 milhões de euros, ou 0,4%, face ao final do trimestre anterior. Em comparação com o mesmo período de 2025, a dívida líquida de depósitos diminuiu 103,2 milhões de euros, correspondendo a uma redução de 2,2%.

Refira-se que a dívida pública na óptica de Maastricht corresponde ao conceito de dívida das Administrações Públicas utilizado no âmbito da supervisão orçamental europeia. Trata-se de uma dívida consolidada e bruta, valorizada em termos nominais, que não inclui, entre outros elementos, acções e outras participações, derivados financeiros ou dívidas comerciais.

Já o limite de referência estabelecido no protocolo anexo ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia corresponde a 60% do Produto Interno Bruto (PIB).