Preços da habitação desaceleram entre Abril e Junho pelo 2.º trimestre consecutivo

Os preços da habitação aumentaram 16,5% no segundo trimestre, em termos homólogos, menos 1,3 pontos percentuais que no trimestre anterior e desacelerando pelo segundo trimestre consecutivo, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nos primeiros três meses deste ano, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) tinha registado a primeira desaceleração em quase dois anos, desde o segundo trimestre de 2024.

Entre abril e junho deste ano, os preços das habitações existentes cresceram de forma mais intensa do que as habitações novas, com subidas de 18,0% e 12,3% pela mesma ordem.