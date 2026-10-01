PS propõe a reactivação da linha SRS24

Marta Freitas apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a "reactivação e consolidação da linha SRS24, como linha regional de aconselhamento, orientação e encaminhamento em Saúde".

O PS três medidas: "reactivar e consolidar a Linha SRS24 como Linha de Saúde Regional 24; garantir o seu funcionamento permanente, com profissionais de saúde qualificados; e definir protocolos uniformes de encaminhamento para autocuidados, cuidados de saúde primários, atendimento urgente, emergência pré-hospitalar ou urgência hospitalar".

Marta Freitas sublinha que "esta não é uma resposta conjuntural, é uma medida de organização do sistema, de segurança dos utentes e de utilização mais eficiente dos recursos públicos".