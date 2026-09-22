PS propõe estratégia regional para a Inteligência Artificial

Gonçalo Leite Velho apresentou um projecto de decreto legislativo regional que define uma "Estratégia Regional para a Inteligência Artificvial e Automatização 2030" e que estabelece o regime jurídico da adopção da IA.

O PS considera importante debater uma questão incontornável e que exige estratégias prévias antes de avançar para medidas concretas.

O PSD, antecipa o deputado, "vai dizer que já está a ser feito", mas as medidas em curso não cumprem as necessárias avaliações de riscos.

Gonçalo Leite Velho referiu o programa 'Tutor IA', uma funcionalidade de acompanhamento e aprendizagem, apresentado pelo governo regional mas que, alerta, não apresenta dados sobre riscos e se cumpre as regras europeias já anunciadas.

O diploma socialista apresenta um conjunto de regras a cumprir e, sobretudo, define objectivos para a administração pública, serviços, ensino e outras áreas. São abordadas questões como a protecção de dados, supervisão humana e informação aos cidadãos quando utilizam serviços com inteligência artificial.