PS propõe Observatório Regional dos Custos de Insularidade Logística

Gonçalo Leite Velho apresentou uma proposta de decreto legislativo que cria um Observatório Regional dos Custos de Insularidade Logística.

"Na Madeira falamos há décadas do custo da insularidade. Mas continuamos sem conseguir responder, com rigor, a uma pergunta simples e essencial: Quanto custa efetivamente a nossa insularidade logística", pergunta o deputado socialista.

Gonçalo Leite Velho considera importante conhecer "os preços praticados no transporte marítimo, as respetivas sobretaxas de combustível e as demais componentes da cadeia logística, nomeadamente o transporte terrestre e a armazenagem."

Esta falta de informação, diz, "é tanto mais relevante quanto sabemos o peso do transporte marítimo na economia regional. Praticamente todo o volume de mercadorias que entra na Região chega por via marítima".

Em 2024, foram descarregadas nos portos da Região cerca de 1,28 milhões de toneladas de mercadorias, um valor, refere o deputado o PS, é "esmagadoramente superior ao volume de 3,2 mil toneladas descarregado por via aérea". Ou seja, 99,7% de mercadorias que chegam por via marítima e apenas 0,3% por via aérea.

"Os mercados funcionam melhor quando os agentes dispõem de informação suficiente para comparar preços, compreender a sua formação e tomar decisões informadas", afirma.

Quando existe "uma forte assimetria de informação, reduz-se a capacidade de negociação das empresas, diminui a transparência do mecanismo de preços e torna-se mais difícil distinguir uma evolução normal, das situações que justificam maior escrutínio".

O PS garante que não quer fixar preços, quer apenas "perceber como os preços se formam."

O Observatório Regional dos Custos de Insularidade Logística, permitiria "recolher e tratar estes dados, produzir uma decomposição média dos diferentes custos e publicar trimestralmente um Índice de Preço do Frete Marítimo da Madeira".

Gonçalo Leite Velho termina com uma pergunta: "Quem tem medo que se conheçam os preços dos fretes e da logística na Madeira?"