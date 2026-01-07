Madeirenses só pagam a parte que lhes cabe

O polémico novo Subsídio Social de Mobilidade continua a dar brado. Toda a legislação foi publicada ontem, pela calada da noite, em Diário da República e esta manhã levou o deputado socialista madeirense, eleito por Setúbal, Carlos Pereira, a confrontar o Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.

Miranda Sarmento é o ministro que assina as duas portarias. Quer a que cria e regulamenta a plataforma electrónica para a gestão do Subsídio Social de Mobilidade (Portaria n.º 12-A/2026/1), quer a que define o modo de proceder ao apuramento do valor do subsídio social de mobilidade no âmbito dos serviços de transporte entre o continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e entre estas Regiões (Portaria n.º 12-B/2026/1).

E nessa qualidade, depois de ser confrontado pelo deputado do PS, foi taxativo:

"Nós revimos o regime de subsídio social de mobilidade, tornando-o bastante mais favorável para os madeirense, porto-santenses e açorianos. Antes, tinham que pagar o preço do bilhete, às vezes 300, 400, 500 euros, e depois eram reembolsados desse valor, o que colocava uma questão de liquidez a muitas famílias. Com este regime, com este regime não é isso que acontece. As pessoas que habitam as duas regiões autónomas pagarão um valor, que varia entre os 70 e os 90 euros, dependendo da viagem... E o restante é a empresa, o operador, a empresa de aviação, que será reembolsada directamente pelo Estado. Portanto, nós resolvemos o problema de liquidez. Antes, os habitantes das duas regiões autónomas tinham que pagar o preço total do bilhete e, depois, eram reembolsados, tinham que ter o dinheiro à cabeça, e, depois, eram reembolsados. A partir de agora, os habitantes das regiões autónomas pagarão apenas uma pequena parte do custo da viagem e é a empresa de aviação que é reembolsada do diferencial. Portanto, há aqui uma melhoria significativa. A segunda melhoria é que o custo final, além da questão da liquidez, o custo final também se reduz". Miranda Sarmento

Acabou-se assim o tempo de adiantar centenas de euros ao Estado para viajar. Joaquim Miranda Sarmento explicou que para o passageiro pagar apenas a parte que lhe cabe no valor final da viagem, resolvendo assim o problema de liquidez dos madeirenses, a nova plataforma digital será essencial.

O Ministro garante que o sistema vai simplificar a vida de todos, acabando com as idas aos CTT e permitindo tratar tudo online, embora haja um período de transição.

Quanto à polémica das dívidas ao Fisco e Segurança Social, Morais Sarmento esclareceu um ponto fundamental: ninguém vai ter de andar com certidões de "não dívida" no bolso.

A plataforma fará o cruzamento de dados automaticamente.

Sobre as críticas de inconstitucionalidade levantadas pela oposição, Miranda Sarmento entende que quem deve, tem direito ao subsídio, mas só recebe quando pagar a dívida.

O mérito de Carlos Pereira

Os esclarecimentos do ministro suscitam dúvidas ao deputado Carlos Pereira que na sua primeira intervenção na Comissão não hesitou em colocar o "tema que diz respeito a 500 mil portugueses que vivem hoje no nosso país e que eu estou a ponderar bastante as palavras que vou dizer e que o senhor Ministro arrisca-se com a forma como está a actuar nesta matéria a ser uma espécie de intrujice máxima do Governo a que pertence".

O ministro ironizou com o facto de o deputado ter sido eleito por Setúbal e estar a fazer perguntas sobre a Madeira. O certo é que nenhum dos seis deputados eleitos no círculo eleitoral da Madeira fez perguntas ao governante sobre esta matéria que tanta polémica tem suscitado na Região. Aliás, só Pedro Coelho marcou presença por momentos na reunião.