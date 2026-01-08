Condutor protagoniza fuga à PSP na Cancela

Um condutor protagonizou recentemente uma fuga considerada perigosa e fora da lei na zona do post de combustível da Cancela, numa manobra em marcha-atrás para fugir à PSP.

No vídeo já amplamente partilhado nesta última noite nas redes sociais, mas cujo período exacto ainda não conseguimos apurar, vê-se a viatura a ser abordada por um carro-patrulha da Polícia de Segurança Pública.

No momento que um dos agentes abre a porta para uma abordagem mais directa à pessoa que estava ao volante do carro branco, este recua em marcha-atrás, recuando vários metros entre outras viaturas e pessoas que estavam no local.

Logo de seguida, inverte o sentido, entra na rotunda e aparenta seguir para a zona do Caminho do Aeroporto no sentido do Funchal. A filmagem termina mostrando o carro da PSP a fazer o mesmo trajecto em perseguição.