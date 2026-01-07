Lobo Marinho faz parte da manutenção anual no porto do Funchal

O navio Lobo Marinho fará, pela primeira vez, parte da sua manutenção anual no porto do Funchal, ocupando o espaço que habitualmente utiliza quando está atracado. Esta situação deve-se, conforme fez saber, ao DIÁRIO, Carlos Perdigão Santos, à intensidade de movimento de carga no porto do Caniçal.

Perante essa contigência, a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira solicitou ao armador que, "sempre que possível", deslocasse o navio para o Funchal, o que, segundo o administrador executivo da Porto Santo Line "não interfere em nada com os trabalhos a realizar".

Foi por esse motivo que, esta tarde, o navio deu entrada na Pontinha, onde deverá permanecer nos próximos dias.

Carlos Perdigão Santos realça que, nestes primeiros dias de paragem, em que o Lobo Marinho esteve no Caniçal, foram feitos alguns trabalhos que não podiam ser realizados no porto do Funchal. Nesse sentido, aquele responsável nota que, até ao momento, já foram retiradas todas as jangadas que fazem parte dos meios de salvação que, entretanto, já foram enviadas para o continente, de modo a estarem devidamente certificadas para utilização; foram, igualmente, realizados alguns testes com uma entidade certificadora (DNV), bem como foi feita a inspecção subaquática ao navio. Neste período, foram também testadas as baleeiras, nomeadamente na água. "Até agora tem corrido tudo muito bem", resume o administrador executivo da Porto Santo Line.

A partir de agora, o navio vai permanecer maioritariamente no Funchal, sendo que as idas ao Caniçal, por imposição dos trabalhos a realizar, serão sempre coordenadas com a APRAM. Durante a permanência na Pontinha, os madeirenses poderão acompanhar a manutenção em curso, algo que não é muito habitual. A paragem anual deve prolongar-se por cerca de cinco semanas.