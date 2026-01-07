Encontrado em praia da Nazaré corpo que deverá ser de jovem desaparecido

Um corpo deu hoje à costa na praia do Sul, Nazaré, informou a Autoridade Marítima Nacional (ANM), admitindo poder tratar-se do jovem de 26 anos que se encontra desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro.

"Um corpo, ao que tudo indica ser do jovem de 26 anos que se encontra desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro, foi encontrado esta tarde, na praia do Sul, no concelho da Nazaré", informou a ANM em comunicado.

O corpo foi descoberto na sequência de um alerta para a PSP, cerca das 13:50, tendo sido ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré, tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré (distrito de Leiria) e da Polícia Judiciária.

Após diligências da Polícia Judiciária e contacto com o Ministério Público, o corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria, pelos bombeiros.

De acordo com a AMN, o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima e o Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré tomou conta da ocorrência.

As buscas pelo jovem de 26 anos decorreram até ao final do dia de domingo, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré.

O jovem começou a ser procurado na quinta-feira, dia 01 de janeiro, depois de ter sido dado o alerta à PSP da existência de destroços de uma viatura junto ao farol de São Miguel Arcanjo.

Num comunicado emitido nesse dia a AMN revelou que os mergulhadores detetaram a viatura submersa e constataram que não se encontrava ninguém no seu interior, nem na área circundante.